Konyaspor'un affı yok!
Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda Volkan ve Ömer’in golleriyle 3 puanın sahibi oldu.
Ligin 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Konyaspor, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. İlk yarı karşılıkla ataklarla geçilirken, 45+2. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali, Konya'yı öne geçiren golü attı: 0-1. 57'de Ömer'in kullandığı korneri Erzurum savunması sektirdi. Topu önünde bulan Volkan, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Muhammed, uygun durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.
İLAÇ GİBİ GELDİ
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Kolay kaybetmeyen bir takıma karşı bu galibiyet bize ilaç gibi geldi."
DİKKATLİ OLMALIYIZ
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü: "Taraftarımızın önündü iyi başladığımız maçı kaybettik. Daha dikkatli olmalıyız."
- 20.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Konyaspor'un affı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.