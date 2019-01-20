Konyaspor'un affı yok!
20 Ocak 2019, Pazar
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'un affı yok!

Konyaspor'un affı yok!

Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda Volkan ve Ömer’in golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Ligin 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olan , sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. İlk yarı karşılıkla ataklarla geçilirken, 45+2. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali, Konya'yı öne geçiren golü attı: 0-1. 57'de Ömer'in kullandığı korneri Erzurum savunması sektirdi. Topu önünde bulan Volkan, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Muhammed, uygun durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Konyaspor Teknik Direktörü , maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Kolay kaybetmeyen bir takıma karşı bu galibiyet bize ilaç gibi geldi."

DİKKATLİ OLMALIYIZ

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü: "Taraftarımızın önündü iyi başladığımız maçı kaybettik. Daha dikkatli olmalıyız."

  1. 20.1.2019
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