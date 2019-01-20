Konyaspor'un affı yok!

Ligin 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Konyaspor, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. İlk yarı karşılıkla ataklarla geçilirken, 45+2. dakikada sahneye çıkan Ömer Ali, Konya'yı öne geçiren golü attı: 0-1. 57'de Ömer'in kullandığı korneri Erzurum savunması sektirdi. Topu önünde bulan Volkan, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Muhammed, uygun durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2.



İLAÇ GİBİ GELDİ



Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Kolay kaybetmeyen bir takıma karşı bu galibiyet bize ilaç gibi geldi."



DİKKATLİ OLMALIYIZ



Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü: "Taraftarımızın önündü iyi başladığımız maçı kaybettik. Daha dikkatli olmalıyız."