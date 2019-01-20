Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Bursaspor - Fenerbahçe maçı saaat kaçta ve hangi kanalda? Bursaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.
Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Bursaspor - Fenerbahçe maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ERSUN YANAL YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 1 GALİBİYET
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.
Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.
- 20.1.2019 11:45
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.