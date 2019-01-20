Antalya'da sessizlik
20 Ocak 2019, Pazar
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Antalya'da sessizlik

Antalya'da sessizlik

Sezonun flaş takımı Antalya, sahasında Kayseri ile golsüz berabere kaldı, taraflar birer puana razı oldu.

ile 'un maçında gol sesi çıkmadı. Az sayıda pozisyonun yaşandığı karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu. 6. dakikada Mensah'ın sert şutunu kaleci Boffin kurtardı. 31'de Lopes ortasına kafayı vuran Chery, çerçeveyi tutturamadı. 74'te Deniz'in şutunda Boffin yine başarılıydı. 85'te Chery'nin uzaktan şutunda top kale direğinin yakınından auta çıktı. 90 artı 2'de Cissokho'nun şutunda top kaleci Lung'da kaldı.

  1. 20.1.2019
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