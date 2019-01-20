Antalya'da sessizlik
Sezonun flaş takımı Antalya, sahasında Kayseri ile golsüz berabere kaldı, taraflar birer puana razı oldu.
Antalyaspor ile Kayserispor'un maçında gol sesi çıkmadı. Az sayıda pozisyonun yaşandığı karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu. 6. dakikada Mensah'ın sert şutunu kaleci Boffin kurtardı. 31'de Lopes ortasına kafayı vuran Chery, çerçeveyi tutturamadı. 74'te Deniz'in şutunda Boffin yine başarılıydı. 85'te Chery'nin uzaktan şutunda top kale direğinin yakınından auta çıktı. 90 artı 2'de Cissokho'nun şutunda top kaleci Lung'da kaldı.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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