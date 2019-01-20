Alanyaspor'dan ikinci yarıya iyi başlangıç

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golleri Djalma Campos ve Junior Fernandes'ten geldi.

Alanyaspor, bu galibiyet ile puanını 21'e yükselterek maç fazlası ile 12.sıraya oturdu. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

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