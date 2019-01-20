Alanyaspor'dan ikinci yarıya iyi başlangıç
20 Ocak 2019, Pazar
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'dan ikinci yarıya iyi başlangıç

Alanyaspor'dan ikinci yarıya iyi başlangıç

'in 18.haftasında , Demir Grup 'u 2-0 mağlup etti.

'in 18.haftasında , 'u 2-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golleri ve Junior Fernandes'ten geldi.

Alanyaspor, bu galibiyet ile puanını 21'e yükselterek maç fazlası ile 12.sıraya oturdu. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

(Ayrıntılar az sonra)

  1. 20.1.2019 18:05
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