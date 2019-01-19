Süper Lig'de günün özeti! (18.01.19)

KAYSERİSPOR'DA 8 GENÇ İMZALADI



Kayserispor, Barcelona ve PSG ile deneme idmanına çıkan 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir'le 2.5 yıllık imza attı. Akademi oyuncularından Doğan Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra İlter ve Ercan Çiftçi ile de profesyonel sözleşme imzalandı. Öte yandan güvenlik gerekçesiyle Antalya maçına Kayserispor taraftarları alınmayacak.



KAPLAN'IN İLK SINAVI ASLAN



Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki ilk maçına bugün Galatasaray karşısında çıkıyor. 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte cezalı oyuncu bulunmazken; sakatlıkları süren stoper Yalçın Ayhan ve sağ bek Erdem Özgenç forma giyemeyecek.



İKİ KULÜP PFDK'LIK OLDU



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmalarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor ve Antalyaspor'un "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.



KALKAVAN'A TEPKİ VAR



Alanyaspor'un Sivasspor ile oynayacağı maça Mete Kalkavan'ın atanması turuncu-yeşilli taraftarların tepkisini çekti. Kalkavan'ın son 3 karşılaşmada verdiği yanlış kararlarla kaybettiklerini belirten Akdeniz ekibinin taraftarları, ciddi endişeleri olduğunu sosyal medyada paylaştı.



MALATYA'DA İKİ MÜJDE



Göztepe'yi ağırlayacak Malatya'da sakatlardan gelen iyi haberler sevinç yaşattı. Sakat olan Adem Büyük, Rahman Buğra, Guilherme, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu arasında; Eren ve Guilherme'nin idman eksiği olmasına rağmen oynayacağı belirtildi.



DIAGNE'YE EN AZ 4 MAÇ



Kasımpaşa'nın, Alanya ile oynadığı maçta Tzavellas'a tükürdüğü için kırmızı kart gören Diagne, PFDK'ya sevk edildi. 20 golle krallıkta zirvede yer alan Senegalli forvetin en az 4 maç ceza alması bekleniyor. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, forvet transferinin gündemde olmadığını ve rotasyonla durumu çözeceklerini ifade etti.



DADAŞ HAZIR KITA



Konyaspor'u konuk edecek Erzurumspor, kritik maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Tesislerde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların oldukça hırslı olması yüzleri güldürdü.