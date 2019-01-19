Süper Lig'de günün özeti! (18.01.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KAYSERİSPOR'DA 8 GENÇ İMZALADI
Kayserispor, Barcelona ve PSG ile deneme idmanına çıkan 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir'le 2.5 yıllık imza attı. Akademi oyuncularından Doğan Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra İlter ve Ercan Çiftçi ile de profesyonel sözleşme imzalandı. Öte yandan güvenlik gerekçesiyle Antalya maçına Kayserispor taraftarları alınmayacak.
KAPLAN'IN İLK SINAVI ASLAN
Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki ilk maçına bugün Galatasaray karşısında çıkıyor. 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte cezalı oyuncu bulunmazken; sakatlıkları süren stoper Yalçın Ayhan ve sağ bek Erdem Özgenç forma giyemeyecek.
İKİ KULÜP PFDK'LIK OLDU
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmalarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor ve Antalyaspor'un "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
KALKAVAN'A TEPKİ VAR
Alanyaspor'un Sivasspor ile oynayacağı maça Mete Kalkavan'ın atanması turuncu-yeşilli taraftarların tepkisini çekti. Kalkavan'ın son 3 karşılaşmada verdiği yanlış kararlarla kaybettiklerini belirten Akdeniz ekibinin taraftarları, ciddi endişeleri olduğunu sosyal medyada paylaştı.
MALATYA'DA İKİ MÜJDE
Göztepe'yi ağırlayacak Malatya'da sakatlardan gelen iyi haberler sevinç yaşattı. Sakat olan Adem Büyük, Rahman Buğra, Guilherme, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu arasında; Eren ve Guilherme'nin idman eksiği olmasına rağmen oynayacağı belirtildi.
DIAGNE'YE EN AZ 4 MAÇ
Kasımpaşa'nın, Alanya ile oynadığı maçta Tzavellas'a tükürdüğü için kırmızı kart gören Diagne, PFDK'ya sevk edildi. 20 golle krallıkta zirvede yer alan Senegalli forvetin en az 4 maç ceza alması bekleniyor. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, forvet transferinin gündemde olmadığını ve rotasyonla durumu çözeceklerini ifade etti.
DADAŞ HAZIR KITA
Konyaspor'u konuk edecek Erzurumspor, kritik maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Tesislerde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların oldukça hırslı olması yüzleri güldürdü.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Süper Lig'de günün özeti! (18.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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