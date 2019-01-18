UEFA’dan yakın takip
18 Ocak 2019, Cuma
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’dan yakın takip

UEFA’dan yakın takip

Kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılacağı dönemde heyeti, 'a geldi.

Kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılacağı dönemde heyeti, 'a geldi. Futbol Federasyonu Başkanvekili Hüsnü Güreli, yapılan çalışmalarla ilgili UEFA'nın görevlilerine bilgi verdi. Bu arada heyetin, , , ve başkanları ile önceki gece yemekte bir araya geldiği de belirtildi.
  1. 18.1.2019
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