Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:

20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



Spor Toto 1. Lig



Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)

16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)



TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Fethiyespor-Şanlıurfaspor (Muğla Atatürk)

13.30 Menemen Belediyespor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

13.30 BAK Spor-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)

20 Ocak Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Sivas Belediyespor-Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)

13.30 Ankara Demirspor-Gaziantepspor (TCDD Ankara Demirspor)

20 Ocak Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Bayrampaşa (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor (Diyarbakır)

13.30 Manisaspor-Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 İnegölspor-Niğde Anadolu (İnegöl İlçe)

16.30 Sakaryaspor-Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup

Yarın:

13.30 Silivrispor-Hekimoğlu Trabzon (Silivri)

20 Ocak Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor (Faruk Çelik)

13.00 Artvin Hopaspor-Körfezspor (Hopa İlçe)

13.30 Ergene Velimeşespor-Erbaaspor (Ergene Velimeşe)

13.30 Gebzespor-Şile Yıldızspor (Kocaeli)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor (Tayfur Çiçek)

13.30 Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor (İsmet Atlı)

2. Grup

Yarın:

13.30 Altındağ Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Ankara Aktepe)

20 Ocak Pazar:

13.00 Osmaniyespor-Pazarspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alibeyköy)

13.30 Esenler Erokspor-Adıyaman 1954 (Esenler)

13.30 Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Kırşehir Ahi)

3. Grup

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Bayburt İl Özel İdare (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Turgutluspor-Bağcılarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

20 Ocak Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Payasspor-Cizrespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.00 Fatsa Belediyespor-Kocaelispor (Fatsa İlçe)

13.30 Muğlaspor-Yeni Çorumspor (Muğla Atatürk)

13.30 Gölcükspor-Diyarbekirspor (Gölcük)

13.30 Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor (Ankara OSTİM)