Spor Toto Süper Lig'den haberler
Spor Toto Süper Lig yarın start alıyor. Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
Spor Toto Süper Lig yarın start alıyor. Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
AYBABA'DAN GÖZDAĞI
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, evlerinde ağırlayacakları F.Bahçe maçını iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Transfer tahtalarının kapalı olmasıyla ilgili olarak Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
MUHAMMED YUVADA KALDI
Bursaspor, genç kalecisi Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı. Yönetim, kontratı 2020'de bitecek olan 22 yaşındaki Ümit Milli file bekçisinin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Muhammed'e Süper Lig'den birçok talip vardı.
DJEDJE VE ALTAY'A TEKLİF YAĞIYOR
Transfer tahtasını açamayan Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, oyuncularına teklif yağdığını söyledi. Yiğiner, Djedje'ye Trabzon ve Beşiktaş'ın talip olduğunu, kaleci Altay'a ise G.Saray ve Başakşehir'in menajerler üzerinden teklif sunduğunu açıkladı.
KAYSERİSPOR'DA EMRE İMZALADI
Devre arasında transfer yasağı bulunan Kayserispor, altyapısından çıkardığı isimleri profesyonel yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona ve PSG ile deneme idmanlarına çıkan 16 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
ANTALYA'DAN GELECEĞE DÖNÜŞ
Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu sezon için beklentilerin yüksek olmamasını istedi. Korkmaz, "Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Gerçekçi olacağız. Avrupa Ligi gibi hayaller için bu yıldan temelleri atmaya başladık" dedi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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