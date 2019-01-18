Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig yarın start alıyor. Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



AYBABA'DAN GÖZDAĞI

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, evlerinde ağırlayacakları F.Bahçe maçını iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Transfer tahtalarının kapalı olmasıyla ilgili olarak Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



MUHAMMED YUVADA KALDI

Bursaspor, genç kalecisi Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı. Yönetim, kontratı 2020'de bitecek olan 22 yaşındaki Ümit Milli file bekçisinin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Muhammed'e Süper Lig'den birçok talip vardı.



DJEDJE VE ALTAY'A TEKLİF YAĞIYOR

Transfer tahtasını açamayan Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, oyuncularına teklif yağdığını söyledi. Yiğiner, Djedje'ye Trabzon ve Beşiktaş'ın talip olduğunu, kaleci Altay'a ise G.Saray ve Başakşehir'in menajerler üzerinden teklif sunduğunu açıkladı.



KAYSERİSPOR'DA EMRE İMZALADI

Devre arasında transfer yasağı bulunan Kayserispor, altyapısından çıkardığı isimleri profesyonel yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona ve PSG ile deneme idmanlarına çıkan 16 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



ANTALYA'DAN GELECEĞE DÖNÜŞ

Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu sezon için beklentilerin yüksek olmamasını istedi. Korkmaz, "Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Gerçekçi olacağız. Avrupa Ligi gibi hayaller için bu yıldan temelleri atmaya başladık" dedi.