Spor Toto Süper Lig'den haberler – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Spor Toto Süper Lig'den haberler

yarın start alıyor. Takımlar, hazırlıklarını ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

yarın start alıyor. Takımlar, hazırlıklarını ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

AYBABA'DAN GÖZDAĞI
Samet Aybaba, evlerinde ağırlayacakları F.Bahçe maçını iyi futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi. Transfer tahtalarının kapalı olmasıyla ilgili olarak Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED YUVADA KALDI
Bursaspor, genç kalecisi Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı. Yönetim, kontratı 2020'de bitecek olan 22 yaşındaki Ümit Milli file bekçisinin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Muhammed'e Süper Lig'den birçok talip vardı.

DJEDJE VE ALTAY'A TEKLİF YAĞIYOR
Transfer tahtasını açamayan Ankaragücü'nde Başkan , oyuncularına teklif yağdığını söyledi. Yiğiner, Djedje'ye Trabzon ve 'ın talip olduğunu, kaleci Altay'a ise G.Saray ve 'in menajerler üzerinden teklif sunduğunu açıkladı.

KAYSERİSPOR'DA EMRE İMZALADI
Devre arasında transfer yasağı bulunan , altyapısından çıkardığı isimleri profesyonel yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ve ile deneme idmanlarına çıkan 16 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

ANTALYA'DAN GELECEĞE DÖNÜŞ
Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu sezon için beklentilerin yüksek olmamasını istedi. Korkmaz, "Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Gerçekçi olacağız. Avrupa Ligi gibi hayaller için bu yıldan temelleri atmaya başladık" dedi.

  1. 18.1.2019
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