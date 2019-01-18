PFDK duyurdu! Fenerbahçe...
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

duyurdu! ...

PFDK duyurdu! Fenerbahçe...

Sor Toto Süper Lig ekibi , , ve sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

2- A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 18.1.2019 16:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PFDK duyurdu! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN