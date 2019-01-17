Spor Toto Süper Lig yarın start alıyor. Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



PAŞA'DAN BİR TRANSFER DAHA

Kasımpaşa 4. transferini kaleye yaptı. Lacivert- beyazlılar, İtalya Serie A'da Udinese'den 1.93 boyundaki kaleci Simone Scuffet'i kiralık aldı. 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Genç eldiven, bu sezon 9 maçta forma giydi.



ZEKİ YAVRU AKHİSAR'DA

Transferde sessiz kalan Akhisarspor, ilk imzasını Zeki Yavru ile gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan ayrılan, bonservisi elindeki 27 yaşındaki sağ bekle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon bordo- mavililerde sadece 4 karşılaşmada forma giyebildi.



KORSANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN media Group'un korsanla mücadelesi sürüyor. Faaliyete geçirilen beoutq.tv adresli internet sitesinde S.Arabistan merkezli korsan platformu beoutQ ve Arabsat'ın 18 aydır sürdürdüğü hırsızlığın endüstriyel boyutu teşhir edildi.



ANKARAGÜCÜ'NDE ERDEM DE AYRILDI

Transfer tahtası kapalı olan Ankaragücü'nde 30 yaşındaki orta saha Erdem Şen, Portekiz'de Chaves'e transfer oldu. Portekiz'in Maritimo takımından Başkent ekibine gelen tecrübeli futbolcu, G.Saray'ın Marcao'yu transfer ettiği yeşilmavililere imza attı.



KONYA DADAŞ'A BİLENİYOR

Konya, Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Futbolcuların oldukça hırslı gözüktüğü antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay ve Uğur Demirok ise takımdan ayrı çalıştı.



ANTALYASPOR LİGE DÖNDÜ

Antalya, sahasında oynayacağı İM Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan ve 3-3 sona eren mücadelede forma giyen oyuncular, koşu ve yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanın tamamına katıldı.



'TRANSFERDE İNCE ELİYORUZ'

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdilek, "İkinci yarıya yeni transferlerle girmek istiyoruz. 6-7 ay futbol oynamamış birini alamayız. Bu kapsamda da Kanstrup ve Muhammed istediğimizi veren futbolcular" dedi.



ÖZDEŞ TAKIMDAN MEMNUN

Kupada Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip maçı 3-3 bitiren Göztepe, sergilediği performansla sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı. Takımının futbolundan memnun kaldığını vurgulayan Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Bu sezon ligde hem üst sıralarda olacağız hem de kupayı sonuna kadar kovalayacağız" yorumunu yaptı.



ERZURUMSPOR KONYA'YA HAZIR

Erzurumspor'un yetenekli orta sahası Taylan Antalyalı, evlerinde oynayacakları Konyaspor maçının önemine değindi. Antalyalı, "Taraftarımızın da desteğiyle kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Mutlak 3 puan için çıkacağız" diye iddialı konuştu.