Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
17 Ocak 2019, Perşembe
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'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarla görev alacak hakemler belli oldu. - maçında düdük çalacak.

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren - maçında görevlendirildi.
'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Evkur - Göztepe:
16.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - : Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
  1. 17.1.2019 12:08
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