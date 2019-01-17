Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarla görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
19 Ocak Cumartesi
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20 Ocak Pazar
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
- 17.1.2019 12:08
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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