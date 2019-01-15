Süper Lig'de günün özeti! (14.01.19)

ALANYASPOR PAŞA'YI BEKLİYOR



Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını hırslı ve neşeli bir şekilde sürdürüyor. Öte yandan turuncu-yeşillilerde kritik karşılaşmanın biletleri de 10 ila 75 TL arasında satışa sunuldu.



'AMAÇLARI BASKI KURMAK'



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, 2. yarıda hakemlerin daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını belirtti. Namoğlu, "Konuşanların amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Bunu yıllardır yaşıyoruz ama deneyimliyiz" ifadelerini kullandı.



ANTALYASPOR KUPAYA HAZIR



Kupanın iddialı takımlarından Antalya, bugün Göztepe ile sahasındaki ilk maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan Büyükşehir Belediye ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, kırmızı-beyazlıları ziyaret edip, moral verdi.



KONYASPOR'DAN DADAŞ'A GÖZDAĞI



Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Erzurum deplasmanıyla 2. yarıya güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Kocaman, "Kuvvetli bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her rakip son derece değerli ve güçlü olsa da amacımız iyi bir başlangıç için olacak" dedi.



KAYSERİSPOR'A İSİM SPONSORU



Kayserispor ile İstikbal Mobilya arasında yapılan anlaşmayla takımın yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılıların 2.5 yıllık anlaşmadan kasasına 16.5 milyon TL gireceği öğrenildi. Törene Başkan Erol Bedir ile TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da katıldı.



ADEM BÜYÜK ŞOKU!



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Bodrum'u ağırlayacak Y.Malatya, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken sakatlık haberiyle sarsıldı. 31 yaşındaki kaptan Adem Büyük, dünkü idmanda sakatlandı ve 2 ay oynayamayacağı öğrenildi.



BEKTAŞ GİTTİ KAPLAN GELDİ



Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile Bayram Bektaş arasında yapılan zirveden istifa kararı çıktı. Teknik direktörlüğe iki dönem Başkent ekibinde çalışan 51 yaşındaki teknik adam Mustafa Kaplan getirildi.