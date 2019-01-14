Süper Lig'de günün özeti! 13/01/2019
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Antalyaspor'un Fildişili kanat oyuncusu Drole, kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı. 21 yaşındaki genç oyuncu, Antalya'yı İtalya'nın önemli takımlarından Palermo'ya benzetirken, "Ligde 6. sıradayız ve güzel şehir Antalya'yı şaşırtmaya devam etmek istiyoruz" dedi.
BAŞKAN BEDİR UMUT DAĞITTI
Transfer yasağı olduğu için devre arasının sessiz kapatan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, ikinci yarıdan umutlu. Bedir, "Ara olmasa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok, kural yok. Arkadaşlar çalışıyorlar, mutlu ve keyifliler. Gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
BAŞKENT'TE STAT HEYECANI
Ankara'da inşası süren Eryaman Stadı'nın ikinci yarıya hazır hale getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 22 bin kişilik stadın Süper Lig'de Ankaragücü'nün Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçlarıyla açılması bekleniyor.
SON ŞAMPİYON KUPAYA HAZIR
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, gözünü kupada Son 16 turuna çevirdi. Geçen sezon kupayı müzesine götürüp tarihi bir başarıya imza yeşil-siyahlılar, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'u yenip ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.
ALANYA'DAN GOLLÜ PROVA
Alanya, 17 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile kupada sahasında oynayacağı Son 16 Turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürdü. Turuncuyeşilliler, U21 takımını Efecan Karaca (2) ve Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti
RİZESPOR'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Çaykur rizespor, eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Rizeli, aldığının karşılığını verir. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Yüzsüzdür insanoğlu, kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.' Sadece laf üretiyor" denildi.
KONYASPOR'U ÖMER UÇURDU
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 1-0 yendi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan yeşilbeyazlılar, Ömer Ali Şahiner'in 49. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
ERZURUMSPOR GOLCÜ ARIYOR
Erzurumspor, transferde golcü arayışlarını sürdürüyor. Ligde ilk yarıda kaydettiği 16 golün 14'ü kendi oyuncularından, 2'si ise rakip oyuncuların ters vuruşlarından gelen Dadaş'ta Başkan Hüseyin Üneş, "Özellikle forvet ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini verdi.
FUTBOL ENDÜSTRİSİ FUARI SONA ERDİ
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), TFF'nin destekleriyle düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erdi. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, "Katılım mecburiyeti olunmamasına rağmen bize göre yüksek bir katılımın olduğu mükemmel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımızın ilgisi bizi memnun etti" diye konuştu.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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