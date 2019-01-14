Süper Lig'de günün özeti! 13/01/2019 – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'de günün özeti! 13/01/2019

Süper Lig'de günün özeti! 13/01/2019

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

'ANTALYA'YI ŞAŞIRTACAĞIZ'
Antalyaspor'un Fildişili kanat oyuncusu Drole, kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı. 21 yaşındaki genç oyuncu, Antalya'yı İtalya'nın önemli takımlarından Palermo'ya benzetirken, "Ligde 6. sıradayız ve güzel şehir Antalya'yı şaşırtmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

BAŞKAN BEDİR UMUT DAĞITTI
yasağı olduğu için devre arasının sessiz kapatan 'da Başkan Erol Bedir, ikinci yarıdan umutlu. Bedir, "Ara olmasa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok, kural yok. Arkadaşlar çalışıyorlar, mutlu ve keyifliler. Gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKENT'TE STAT HEYECANI
Ankara'da inşası süren Eryaman Stadı'nın ikinci yarıya hazır hale getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 22 bin kişilik stadın 'de Ankaragücü'nün Alanyaspor, 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin de Altınordu maçlarıyla açılması bekleniyor.

SON ŞAMPİYON KUPAYA HAZIR
'nın son şampiyonu Akhisarspor, gözünü kupada Son 16 turuna çevirdi. Geçen sezon kupayı müzesine götürüp tarihi bir başarıya imza yeşil-siyahlılar, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'u yenip ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

ALANYA'DAN GOLLÜ PROVA
Alanya, 17 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile kupada sahasında oynayacağı Son 16 Turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürdü. Turuncuyeşilliler, U21 takımını Efecan Karaca (2) ve Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti

RİZESPOR'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Çaykur rizespor, eski teknik direktörü 'a sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Rizeli, aldığının karşılığını verir. Merhum 'in dediği gibi, 'Yüzsüzdür insanoğlu, kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan, ondan koru kendini.' Sadece laf üretiyor" denildi.

KONYASPOR'U ÖMER UÇURDU
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren , hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 1-0 yendi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan yeşilbeyazlılar, Ömer Ali Şahiner'in 49. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ERZURUMSPOR GOLCÜ ARIYOR
Erzurumspor, transferde golcü arayışlarını sürdürüyor. Ligde ilk yarıda kaydettiği 16 golün 14'ü kendi oyuncularından, 2'si ise rakip oyuncuların ters vuruşlarından gelen Dadaş'ta Başkan Hüseyin Üneş, "Özellikle forvet ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini verdi.

FUTBOL ENDÜSTRİSİ FUARI SONA ERDİ
Türkiye Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), TFF'nin destekleriyle düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erdi. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, "Katılım mecburiyeti olunmamasına rağmen bize göre yüksek bir katılımın olduğu mükemmel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımızın ilgisi bizi memnun etti" diye konuştu.
  1. 14.1.2019
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