Akhisarspor’dan çifte transfer
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’dan çifte transfer

Akhisarspor’dan çifte transfer

Spor Toto ’de cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmasıyla ikinci yarıda perdeyi açacak olan transferde atağa kalktı

Yeşil siyahlılar bonservisi 'da olan ve bu sezonun ilk devresinde 'ye kiralanan golcü Sokol Cikalleshi ile Trabzonspor'la yollarını ayıran sağ bek 'yu kadrosuna kattı. Arnavut forvet Cikalleshi'nin lig bitimine kadar yeşil sihaylı formayı terleteceği açıklanırken, Zeki ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. uzun süredir görüşme halinde olduğu Kayserisporlu orta saha Rajko Rotman'la da en kısa sürede mukavele yapacak.

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda 'de başlayan Cikalleshi, 2016-2017'nin ikinci yarısında Akhisarspor'a kiralandı. Ege temsilcisinde 16 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet 7 gol attı. Osmanlıspor ve Göztepe'de de oynayan Cikalleshi 27 defa Arnavutluk A Milli Takım formasını giydi. Trabzonspor'un altyapısından yetişen 27 yaşındaki Zeki ise Trabzon Karadenizspor, 1461 Trabzon, ve 'nde görev yaptı. Zeki bu sezon bordo mavili ekipte sadece 1 maçına çıktı.

  1. 14.1.2019 23:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’dan çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN