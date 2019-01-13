Süper Lig'de günün özeti | 12/01/2019
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Konyaspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sloven futbolcu Nejc Skubic ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 29 yaşındaki sağ bekin kontratı Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Bu sezon ligin ilk yarısında maçların tamamında forma giyen Skubic 1 gol, 2 asist yaptı.
VAİNQUEUR NİHAYET BİTTİ
Bilmeceye dönen Vainqueur'un Monaco'ya transferi nihayet gerçekleşti. 30 yaşındaki orta saha dün sağlık kontrollerinden geçti ve imzayı attı. Antalyaspor, futbolcunun sezon sonuna kadar Fransız ekibine kiralandığını duyurdu. Vainqueur bu sezon 9 maçta forma giydi.
ROTMAN KARMAŞASI
Akhisarspor'un Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Rajko Rotman hala resmi imzayı atmadı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin sorun çıkardığı öğrenildi. Tarafların son kez yarın bir araya gelerek işi bitirmesi bekleniyor.
BEIN'DEN KORSAN YAYINA TEPKİ
Süper Lig'de TFF ile koordineli bir şekilde hareket eden yayıncı kuruluş beIN Media Group aynı duyarlılığı İtalya'dan da beklediğini duyurdu. Serie A yönetimine bir mektup gönderen Grup CEO'su Yousef Al Obaidly, korsan yayın yapan beoutQ'ya karşı yeterli tepkiyi koymamasından duyulan hayal kırıklığı vurgulandı.
ALİ ÇAMDALI İLE FESHEDİLDİ
Rizespor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 maçta forma giydi. 1 gol atan Çamdalı'nın Spor Toto 1. Lig ekipleriyle görüştüğü belirtildi.
ERZURUM'DAN 3 GOL
BB Erzurumspor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti. Erzurum, Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın 45. dakikasında Leo Schwechlen'in golüyle öne geçti. 50. dakikada Emrah Başsan ve 89'da Tolga Ünlü'nün golleriyle farka koştu.
DOUGLAS: KALIYORUM
Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas, Beşiktaş ile anılmasını değerlendirdi. 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, "Sivasspor'a 2. yarıda nasıl katkı sunarım diye çalışmalarımı sürdürüyorum. Görüştüğüm veya teklifte bulunan herhangi bir kulüp yok. 31 Mayıs'a kadar buradayım" dedi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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