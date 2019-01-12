KASIMPAŞA'DA İKİ İMZA VAR

Ligin flaş ekibi Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı. 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3, 33 yaşındaki Olivier Veigneau'nun da 1 yıl kontratının uzatıldığı açıklandı.



SELEZNYOV'DAN 500 BİN EURO GELDİ

Akhisar'ın, İspanya'da Malaga'ya transfer olan Seleznyov'dan 500 bin euro bonservis bedeli alacağı iddia edildi. Ukraynalı golcü ise sosyal medyada taraftara veda mesajı yayınladı. Seleznyov, eski teknik patronu Okan Buruk ve Akhisarspor taraftarına teşekkür etti.



AKHİSARSPOR YILDIZ PEŞİNDE

Transferde sessiz kalan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Avrupa'da görüştüğümüz çok önemli isimler var. Stoper ve santrfor eksiğimizi Türkiye biliyor. Transferleri bitirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.



KONYA UZATTI

Konyaspor'da 15 Ocak'ta bitmesi planlanan devre arası Antalya kampı uzatıldı. Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıyı açacakları, 20 Ocak'ta oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasına, Antalya'dan gidecek.



ŞAMİL ÇİNAZ UMUT DAĞITTI

Kayserispor'un tecrübeli orta sahası Şamil Çinaz, ligde iyi ve güzel yerlere geleceklerini iddia etti. Çinaz, "9 gündür Antalya'dayız. Çalışma imkanlarımız müthiş. İnşallah bunu ligin ikinci yarısına da yansıtarak başlayacağız ve güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.



'ALTTAN OYUNCU KAZANACAĞIZ!

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kampı değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "18 kişilik sınırlı kadromuz var. Altyapıdan da takviyeler yaptık. 2 tanesi en azından A Takım kadrosunda sürekli yer alırsa bu bizim için kar olur" ifadelerini kullandı.



HAKEMLERİN KIŞ SEMİNERİ BİTTİ

MHK'nın kış seminerleri sona erdi. Antalya'daki organizasyonda son olarak Üst Klasman Gözlemci Semineri gerçekleştirildi. Son günde gözlemciler, oyun kurallarıyla ilgili sınava girdi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, 2. yarı için MHK Talimatları'nı gözlemcilere aktardı.



ALTYAPIYA KAMP JESTİ

Yeni Malatyaspor, liglerimizde örneğine pek rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak altyapısındaki U17 ve U19 kategorilerine de Antalya'da kamp yaptırdı. Altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, bu tür uygulamalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.