Süper Lig'de günün özeti | 11/01/2019 – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Süper Lig'de günün özeti | 11/01/2019

Süper Lig'de günün özeti | 11/01/2019

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KASIMPAŞA'DA İKİ İMZA VAR
Ligin flaş ekibi Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu 'nun sözleşmeleri uzatıldı. 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3, 33 yaşındaki Olivier Veigneau'nun da 1 yıl kontratının uzatıldığı açıklandı.

SELEZNYOV'DAN 500 BİN EURO GELDİ
Akhisar'ın, İspanya'da Malaga'ya olan Seleznyov'dan 500 bin euro bonservis bedeli alacağı iddia edildi. Ukraynalı golcü ise sosyal medyada taraftara veda mesajı yayınladı. Seleznyov, eski teknik patronu ve Akhisarspor taraftarına teşekkür etti.

AKHİSARSPOR YILDIZ PEŞİNDE
Transferde sessiz kalan kupanın son şampiyonu Akhisarspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Cihat Arslan, "Avrupa'da görüştüğümüz çok önemli isimler var. Stoper ve santrfor eksiğimizi Türkiye biliyor. Transferleri bitirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.

KONYA UZATTI
Konyaspor'da 15 Ocak'ta bitmesi planlanan devre arası kampı uzatıldı. Yeşil-beyazlılar, 'de ikinci yarıyı açacakları, 20 Ocak'ta oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasına, Antalya'dan gidecek.

ŞAMİL ÇİNAZ UMUT DAĞITTI
'un tecrübeli orta sahası Şamil Çinaz, ligde iyi ve güzel yerlere geleceklerini iddia etti. Çinaz, "9 gündür Antalya'dayız. Çalışma imkanlarımız müthiş. İnşallah bunu ligin ikinci yarısına da yansıtarak başlayacağız ve güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.

'ALTTAN OYUNCU KAZANACAĞIZ!
Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kampı değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "18 kişilik sınırlı kadromuz var. Altyapıdan da takviyeler yaptık. 2 tanesi en azından A Takım kadrosunda sürekli yer alırsa bu bizim için kar olur" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERİN KIŞ SEMİNERİ BİTTİ
MHK'nın kış seminerleri sona erdi. Antalya'daki organizasyonda son olarak Üst Klasman Gözlemci Semineri gerçekleştirildi. Son günde gözlemciler, oyun kurallarıyla ilgili sınava girdi. MHK Başkanı , 2. yarı için MHK Talimatları'nı gözlemcilere aktardı.

ALTYAPIYA KAMP JESTİ
, liglerimizde örneğine pek rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak altyapısındaki U17 ve U19 kategorilerine de Antalya'da kamp yaptırdı. Altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, bu tür uygulamalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

  1. 12.1.2019
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