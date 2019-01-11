Futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, cuma namazını cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde kıldı.
Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, futbolcu ve teknik direktörlerle fotoğraf çektirdi.
- 11.1.2019 14:26
- Güncelleme: 11.1.2019 17:23
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Goller attıkça özgüven artar
Toplam 4
Yorum
ozi larin 5 para etmez bir oyuncuymuş daha nekadar şans verilebilirdiki
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Yunus reddetti
Toplam 2
Yorum
aslan çok pişman olacaksın. yunus mallı fb de daha çok para kazanırdın.
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Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
Toplam 1
Yorum
KONYALI GS MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDIYORLAR
Futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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