Futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
11 Ocak 2019, Cuma
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Futbolcular 'nde cuma namazı kıldı

Futbolcular Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

'da kamp yapan ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu ''nde cuma namazı kıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Evkur , , Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Başkanı Erol Bedir, Başkanı , İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, teknik direktörü , Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, cuma namazını cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu ''nde kıldı.

Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, futbolcu ve teknik direktörlerle fotoğraf çektirdi.

  1. 11.1.2019 14:26
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:23
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