ROBİN YALÇIN GOLLE BAŞLADI



Antalya'da kamp yapan Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında 1. Lig'de 2. sırada yer alan Denizli'yi 1-0 yendi. Gol, önceki gün transfer edilen Robin Yalçın'dan geldi. Öte yandan Başkan Adil Gevrek, bir stoperle anlaştıklarını, Dia ve Muniru ile yolları ayıracaklarını söyledi.



ANTALYA'DAN TATSIZ PROVA



Antalyaspor, dün hazırlık karşılaşmasında Almanya 3. Lig takımlarından Uerdingen ile kozlarını paylaştı. 4'te Oğuzhan'ın golüyle yenik duruma düşen kırmızı- beyazlılar, Yekta ile eşitliği sağlamasına rağmen, 88'de Musa Nizam'ın kendi kalesine attığı gole engel olamadı.



DENİZ TÜRÜÇ'TEN ZİRVE MESAJI



Kayserispor'un başarılı orta sahası Deniz Türüç, sarı-kırmızılıları layık olduğu yere getirmek istediklerini söyledi. 25 yaşındaki milli orta saha, Süper Lig hedefi hakkında, "İnşallah şampiyon oluruz" diye iddialı konuştu. Öte yandan sarı- kırmızılılar, 29 yaşındaki Sloven orta saha Rotman ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Rotman, bu sezon 11 maçta oynadı.



AKHİSAR'DA ÇİFTE BOMBA!



Transferin sessiz ekibi Akhisar, rotasını Nijeryalılara çevirdi. Akigo, İsveç'te Örebro'dan ayrılan 29 yaşındaki golcü Igbonanike ve İskoçya'da Hibernian ile bağlarını kopartan 30 yaşındaki stoper Ambrose'a teklif götürdü. İki futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.



HOLİGANİZME GEÇİT YOK



İçişleri Bakanlığı, 2018-19 sezonunda ilk yarıda 6222 kanunundan; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişiye işlem yapıldığı, bunların arasından tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa da seyirden men cezası verildiği duyuruldu.



KONYASPOR'DA ZUTA İMZALADI



Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımında forma giyen Makedon savunma oyuncusu Leonard Zuta ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 numaralı formayı giyecek olan 26 yaşındaki Zuta, "Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Jahovic'le oynayacağım" dedi.



BURSASPOR: 2 KASTAMONU: 1



Bursaspor, Antalya kampında yaptığı ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF ikinci lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-0 sona eren maçta Timsah'ın gollerini 7. dakikada Yusuf Erdoğan ve 88. dakikada Ali Akman kaydetti.



'YİNE KURBAN KESECEĞİM'



Konyaspor'da Adis Jahovic, gol için ilginç bir yola başvuracak. Tecrübeli Makedon golcü, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Yine kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim" dedi.