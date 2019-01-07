Yıldırım Demirören konuşuyor!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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konuşuyor!

Yıldırım Demirören konuşuyor!

Başkanı , Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü ile birlikte A Spor'un 'Gündem Özel' programına konuk oluyor.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 7.1.2019 20:00
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