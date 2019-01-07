Cüneyt Çakır'dan VAR açıklaması
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'dan VAR açıklaması

Cüneyt Çakır'dan VAR açıklaması

, artık Sistemi’nin uygulanmayacağı ligin kalmayacağını belirterek, “ garip geliyor” dedi.

kokartlı hakem , Uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. "VAR futbolda adaleti sağlamak için geldi" diyen Çakır, artık VAR'sız futbolun olmayacağını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde de artık VAR'ın kullanılacağını söyleyen 42 yaşındaki hakem, VAR'ın henüz kullanılmadığı için, "VAR'a o kadar çok alıştık ki; izlemeyi en çok sevdiğim Premier Lig bile garip geliyor" ifadelerini kullandı. Çakır, VAR izlemelerinin süresinin uzun olduğuna yönelik eleştiriye, "En önemlisi, doğru kararı vermektir. Süreyi azaltmak için seminer alıyoruz. Daha çok gelişecektir. Kasım ayında toplantı yapılacak" dedi.

  1. 7.1.2019
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