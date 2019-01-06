Süper Lig'de günün özeti! (05.01.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
BÜYÜK GÜN YARIN
Futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılanladırılmasıyla ilgili önceki ciddi adımlar atılmıştı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde önceki gün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulübü başkanlarının yer aldığı bir toplantı yapılmıştı. Görüşmede kulüplerin borçlarının yapılandırılma kararı alınırken, dün de önemli bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, Süper Lig ve alt ligde mücadele eden kulüplerin borçlarının yarın ödeneceğini duyurdu. Kulüpler, 31 Ocak tarihine kadar borçlarını Ziraat Bankası'na bildirecek.
TARIHI AÇIKLAMA A SPOR'DA
A Spor'un yarın çok önemli konukları olacak. Kulüplerin borçlarının ödeceği gün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Spor'a konuk olacak. 'Gündem Özel'e katılacak olan Demirören ve Aydın, saat 20.00'den itibaren Riva'da yapılacak canlı yayınla Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıklayacak.
ALANYASPOR'DA MUTLU SON
Alanyaspor, uzun süredir ısrarcı olduğu Ozan Tufan konusunda mutlu sona ulaştı. Kulüpler önceki gün her konuda anlaşma sağlarken, yıldız futbolcu da Güney ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Twitter hesabından Ozan'ın fotoğrafını paylaşan Alanya, "Kulübümüze hoşgeldin" yazdı.
BURSASPOR'UN RAKİBİ MVV
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Bursaspor, bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Yeşil- beyazlılar, saat 15.00'te başlayacak maçta Hollanda ekibi MVV Maastricht ile karşılaşacak. Samet Aybaba'nın öğrencileri 8 Aralık'ta Kastamonuspor, 11 Ocak'ta da Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak.
GÖZTEPE'DEN PAZDAN ATAĞI
Süper Lig'de birçok kulübün transfer listesinde yer alan Pazdan için devreye giren son takım Göztepe oldu. Legia Varşova ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, temaslara başladı.
KASIMPAŞA HIZ KESMİYOR
Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, ikinci yarının hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Güne salonda çalışarak başlayan lacivert-beyazlılar, daha sonra kondisyon ağırlıklı bir idman yaptı. İstanbul temsilcisi, akşam saatlerinde ise devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya hareket etti.
ANTALYASPOR'DA SÖZ BAŞKANIN
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğine değinen Öztürk, "Maliyetlerden kurtulmamız lazım ve 5-6 futbolcuyla yolları ayıracağız. Sezon sonu için hedef koymaktan çok elimizden geleni yapacağız. İnşallah Avrupa olur tabii ki" dedi.
'BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM'
Lider Başakşehir, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho'ya dün imza attırdı. Fatih Terim Stadı'nda yapılan törende 1.5 senelik sözleşmeye imzalayan Brezilyalı futbolcu, iddialı sözler sarfetti. "Buraya bir hayali gerçekleştirmeye geldim" diyen Sambacı, "Başakşehir son yıllara şampiyonluğun ciddi favorilerinden olmuştu. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyon olma isteğim. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet de beni çok güzel karşıladı. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Benim için her şeyden önemlisi futbol onamak. Bir pozisyon tercihim yok. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
SELEZNYOV MALAGA'YA
İkinci sezonuna girdiği Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov, Malaga yolcusu... Süper Lig'den de birçok kulübün peşinde olduğu 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun İspanya 2. Lig ekibiyle anlaştığı iddia edildi. Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan Seleznyov, 3 gol sevinci yaşadı.
ÇAYKUR RİZE ONU İSTİYOR
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hedeflerini açıkladı. Transfer yasağının açılmasını ümit ettiklerini belirten Bektaş, "Takviye yapmamız lazım ama şu anda elimizden gelen bir şey yok. İlk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak" ifadelerini kullandı.?
Futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılanladırılmasıyla ilgili önceki ciddi adımlar atılmıştı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde önceki gün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulübü başkanlarının yer aldığı bir toplantı yapılmıştı. Görüşmede kulüplerin borçlarının yapılandırılma kararı alınırken, dün de önemli bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, Süper Lig ve alt ligde mücadele eden kulüplerin borçlarının yarın ödeneceğini duyurdu. Kulüpler, 31 Ocak tarihine kadar borçlarını Ziraat Bankası'na bildirecek.
TARIHI AÇIKLAMA A SPOR'DA
A Spor'un yarın çok önemli konukları olacak. Kulüplerin borçlarının ödeceği gün Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Spor'a konuk olacak. 'Gündem Özel'e katılacak olan Demirören ve Aydın, saat 20.00'den itibaren Riva'da yapılacak canlı yayınla Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıklayacak.
ALANYASPOR'DA MUTLU SON
Alanyaspor, uzun süredir ısrarcı olduğu Ozan Tufan konusunda mutlu sona ulaştı. Kulüpler önceki gün her konuda anlaşma sağlarken, yıldız futbolcu da Güney ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Twitter hesabından Ozan'ın fotoğrafını paylaşan Alanya, "Kulübümüze hoşgeldin" yazdı.
BURSASPOR'UN RAKİBİ MVV
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Bursaspor, bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Yeşil- beyazlılar, saat 15.00'te başlayacak maçta Hollanda ekibi MVV Maastricht ile karşılaşacak. Samet Aybaba'nın öğrencileri 8 Aralık'ta Kastamonuspor, 11 Ocak'ta da Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak.
GÖZTEPE'DEN PAZDAN ATAĞI
Süper Lig'de birçok kulübün transfer listesinde yer alan Pazdan için devreye giren son takım Göztepe oldu. Legia Varşova ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, temaslara başladı.
KASIMPAŞA HIZ KESMİYOR
Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, ikinci yarının hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Güne salonda çalışarak başlayan lacivert-beyazlılar, daha sonra kondisyon ağırlıklı bir idman yaptı. İstanbul temsilcisi, akşam saatlerinde ise devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya hareket etti.
ANTALYASPOR'DA SÖZ BAŞKANIN
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğine değinen Öztürk, "Maliyetlerden kurtulmamız lazım ve 5-6 futbolcuyla yolları ayıracağız. Sezon sonu için hedef koymaktan çok elimizden geleni yapacağız. İnşallah Avrupa olur tabii ki" dedi.
'BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM'
Lider Başakşehir, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Robinho'ya dün imza attırdı. Fatih Terim Stadı'nda yapılan törende 1.5 senelik sözleşmeye imzalayan Brezilyalı futbolcu, iddialı sözler sarfetti. "Buraya bir hayali gerçekleştirmeye geldim" diyen Sambacı, "Başakşehir son yıllara şampiyonluğun ciddi favorilerinden olmuştu. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Buraya gelmemdeki en büyük neden şampiyon olma isteğim. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet de beni çok güzel karşıladı. Zaten takım çok büyük oyunculardan kurulu. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Benim için her şeyden önemlisi futbol onamak. Bir pozisyon tercihim yok. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
SELEZNYOV MALAGA'YA
İkinci sezonuna girdiği Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov, Malaga yolcusu... Süper Lig'den de birçok kulübün peşinde olduğu 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun İspanya 2. Lig ekibiyle anlaştığı iddia edildi. Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan Seleznyov, 3 gol sevinci yaşadı.
ÇAYKUR RİZE ONU İSTİYOR
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hedeflerini açıkladı. Transfer yasağının açılmasını ümit ettiklerini belirten Bektaş, "Takviye yapmamız lazım ama şu anda elimizden gelen bir şey yok. İlk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak" ifadelerini kullandı.?
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
-
'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
Süper Lig'de günün özeti! (05.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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