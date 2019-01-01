Süper Lig'de günün özeti! (01.02.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KONYA'DA 7 EKSİKLE İDMAN
Bursaspor deplasmanında puan arayacak Konyaspor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar'da tedavilerine devam edilen Hadziahmetovic, Hurtado, Diagne, Filipovic, Jonsson ve Mücahit Can Akçay, antrenmana katılmadı, Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
KAYSERİ, MALATYA'YA İNİYOR
Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasına eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yine de morallerin yerinde olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber dün yapılan antrenmanda yer almadı.
PFDK CEZA YAĞDIRDI
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Tribüne gönderilen Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç, kırmızı kart gören Kayseri'de Mensah ve Akhisar'da Cocalic'e 2 maç ceza kesildi. Sivas, Erzurum, K.Paşa ve Y.Malatya taraftarlarına bir sonraki müsabakaya girişlerine bloke cezası verildi.
KASIMPAŞA'DA MORALSİZ ÇALIŞMA
Süper Lig'de ikinci yarıya üst üste iki mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa'da moraller bozuldu. Ligde ilk yarıda flaş sonuçlara imza atan Paşa, evindeki Sivas maçı hazırlıklarını keyifsiz bir şekilde sürdürdü. Lacivertbeyazlılarda hafif ağrısı bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet ise antrenmana katılmadı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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