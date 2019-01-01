Satış opsiyonu 15 milyon euro!
Yeni Malatyaspor transferi için İngiltere’ye üs kurduğu, Fulham’ın 23 yaşındaki Fransız golcüsü Aboubakar Kamara’yı sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna kattı.
İmza töreninde konuşan Başkan Adil Gevrek, "Birçok teklif almasına rağmen bizi tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. 15 milyon euro satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Kamara ise, "Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim" ifadelerini kullandı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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