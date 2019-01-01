Özer, Sivasspor’da
31 Ocak 2019, Perşembe
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Özer, ’da

Özer, Sivasspor’da

Leicester'dan Diabate, Yokohama’dan Vieira ve Beşiktaş’tan Fatih Aksoy’u kadrosuna katan , son gün bir transfere daha imza attı.

Sezonun ilk yarısında Erzurumspor formasıyla ter döken ve geçtiğimiz günlerde mavibeyazlılardan ayrılan , kendisini sezon sonuna kadar Sivassporlu yapan imzayı attı. Daha önce Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları da giyen 32 yaşındaki tecrübeli maestro, ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmada, sadece 1 asist yaptı.

  1. 1.1.2019
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