Özer, Sivasspor’da
Leicester'dan Diabate, Yokohama’dan Vieira ve Beşiktaş’tan Fatih Aksoy’u kadrosuna katan Sivasspor, son gün bir transfere daha imza attı.
Sezonun ilk yarısında Erzurumspor formasıyla ter döken ve geçtiğimiz günlerde mavibeyazlılardan ayrılan Özer Hurmacı, kendisini sezon sonuna kadar Sivassporlu yapan imzayı attı. Daha önce Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları da giyen 32 yaşındaki tecrübeli maestro, ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmada, sadece 1 asist yaptı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Özer, Sivasspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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