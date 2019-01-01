"Obertan'la uçarız"

Erzurumspor'da yeni transferler için toplu imza töreni düzenlendi. Dadaş, Serkan Kurtuluş, Eduok, Opseth, Obertan, Kanstrup ve Muhammed'le imza şov yaptı.

Rizespor'la kritik bir maça çıkacak Erzurum'da, yeni transferler Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in yüzünü güldürdü. Özellikle Levski Sofya'dan alınan M.Unitedlı eski Fransız yıldız Gabriel Obertan'ın takıma çok faydalı olacağını vurgulayan Şifo Mehmet, "Beşiktaş maçında; doğru tercihler, pasın şiddeti konularında istediğimiz bağlantıları çok fazla yapamadık. Bu biraz da tecrübeyle alakalı. O tercihleri görmek, o final paslarını atabilmek adına Obertan'ı aldık. Bizim açımızdan bu işi yapabilecek tecrübeli, kaliteli ve geçmişi çok güçlü bir oyuncu. O da kamptan geliyor. Fiziksel olarak yüzde 5-10'luk kaybı var ama bu çok önem teşkil etmeyecektir, 1 haftada toparlayacaktır. Çünkü bu tür oyuncuya ihtiyacımız vardı, onu da Obertan ile kapattığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK'TAN ERZURUM'A GÖZDAĞI

Alt sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta Erzurumspor'a konuk olacak Ç.Rize'de Okan Buruk, iddialı açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Erzurum deplasmanı zor ve rakibin evinde kazanma isteği olacak. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da arttı" diye konuştu.