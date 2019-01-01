Kaptan Çamdalı yuvasına döndü
Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Ali Çamdalı, geçen sezon ayrıldığı Konya’ya geri döndü.
Transferin sessiz takımı Konyaspor, bu sessizliğini eski kaptanıyla bozdu. Sezon başında yeşil-beyazlılardan ayrılıp Ç.Rize'nin yolunu tutan 34 yayındaki tecrübeli ön libero, geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibiyle de bağlarını kopartmıştı. Rize'de bu sezon, 13 maçta, 1 golle oynayan Çamdalı, tekrar Konyaspor'a imza attı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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