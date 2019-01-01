Kaptan Çamdalı yuvasına döndü

Transferin sessiz takımı Konyaspor, bu sessizliğini eski kaptanıyla bozdu. Sezon başında yeşil-beyazlılardan ayrılıp Ç.Rize'nin yolunu tutan 34 yayındaki tecrübeli ön libero, geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibiyle de bağlarını kopartmıştı. Rize'de bu sezon, 13 maçta, 1 golle oynayan Çamdalı, tekrar Konyaspor'a imza attı.