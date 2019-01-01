Antalya'dan transfer şov!
31 Ocak 2019, Perşembe
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Antalya'dan şov!

Antalya'dan transfer şov!

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray’dan ayrılan , kanat oyuncuları; Aves’ten Brezilyalı ile Belenenses’ten Angolalı Fredy’le imzaladı.

Tranferin son gününe damga vuran takım oldu. tahtasını son gün açtıran Akdeniz ekibi, 3 futbolcuyu alarak şov yaptı. G.Saray'dan ayrılan sol bek , kanat oyuncuları Portekiz'de Aves'ten Brezilyalı ile Belenenses'ten Fredy, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzaları attı. 27 yaşındaki Tarık'la 6 aylık anlaşılırken, milli futbolcu maç başı dahil, hiçbir ücret almayacak ve performansa göre yeniden masaya oturulacak.

"BURADA YENİDEN DOĞACAĞIM"

28 yaşındaki Fredy ile 1.5, 29 yaşındaki Amilton ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşan Antalya'da Başkan Ali Şafak Öztürk imza töreninde, "Transferlerden beklentimiz çok yüksek. Gelecek yılın iskeletini oluşturuyoruz" dedi. G.Saray'da son olarak 26 Aralık 2017'de Buca'ya karşı kupada sahaya çıkan ve bonservisi ile aldığı ücret büyük eleştiri konusu olan Tarık ise, "Burada yeniden doğmak istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" ifadelerini kullandı.

  1. 1.1.2019
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