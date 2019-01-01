Ankaragücü’nden 2 bomba daha
Ankaragücü, transfer tahtasını açtırdıktan sonra dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, Polonyalı stoper Pazdan ve Malili golcü Sacko ile başladığı imza şovunu önceki gün Hırvat stoper Kulusic, Yeni Zelandalı sağ açık Boyd, Yunan sağ bek Kitsiou ve sol açık Aydın Karabulut’la sürdürürken, transferin son gününde de iki bomba daha patlattı.
Başkent ekibi, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'de oynayan 28 yaşındaki Jamaikalı santrfor Dever Orgill ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Avusturya'da çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Orgill, 10 kez de Jamaika için ter döktü.
Ankaragücü'nün diğer transferi ise 29 yaşındaki Arjantinli orta saha Hector Canteros oldu. Kulübü Flamengo'dan ayrılan tecrübeli orta saha, sezonu Brezilya'da Chapecoense'de 34 maçta 2 gol, 3 asistle tamamladı. İki kez de Arjantin Milli Takımı'nda forma giyme başarısı gösteren Canteros'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
- 1.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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