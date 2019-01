Ligde bütün büyüklerin tek rakibi sensin. Ama senin rakiplerin çok, nasıl baş edeceksin?

Rakıplerın sayısının fazla olmasına takılmayacağım. Ben sahada hem fiziksel hem zihinsel olarak güçlü olacağımı, çalışmanın karşılığını mutlaka alacağımı ve onun da bu yıl gerçekleşeceğini düşünüyorum.



Rakiplerin aradaki puan farkını saymıyor, ben sayıyorum. 'Bir, iki, üç, dört beş. altı.' Sen ne diyorsun?"

Ben de senin saydığın gibi sayıyorum. Bu tamamen psikolojik bir algı oluşturmakla ilgili bir şey. Sahada güçlü olduğumuz zaman bu puan farkı varsa gerçektir. O gerçeğin üzerinden devam edilecek."



İlk yarıdaki performansın şampiyon olmak için yeterli mi?

Bır yolun yarısı bittiğine göre, ben bu oyunun karşılığında bu puan farkını açmışsam şampiyon olacağıma da inanıyorum.



Hayat sandalla denizin hikayesidir. Kendi küreğini kendin çekeceksin. Küreksiz kaldığında b planın var mı?

Verdığın kararlar ve inandığın duygularla bir yola çıkıyorsan, o duygular seni bir yere getirir zaten. Doğru ve dürüst olmak, iyi çalışmak verdiğin kararlarda iyi hissetmek en anlamlı tedbirdir.



Senin rotanı kim belirliyor?

Çalışmak, dürüst olmak, kendini geliştirmek ve verdiğin kararlarda vicdan muhasebesi yaptığında kendini iyi hissediyorsan doğru yoldasın demektir.



Ufka baktığında sadece uzakları mı görüyorsun, yoksa tuzaklar da var mı?

Tuzakların var olduğunu düşünmek, takımın enerjisini aşağı çeker. Ben tuzaklardan çok diğer bölümlerle ilgileniyorum. Tuzaklar varsa bile doğru zamanda doğru kararlar vermek, iyi düşünmek çok çalışmak o tuzakların üzerinden atlamayı sağlar.



Zaman saçlarını ağartırken haksızlıklara karşı neden az bağırıyorsun diye eleştirenler oluyor mu?

Bağırmaların, çatışmaların kimseye bir şey kazandırmadığını, toplumda yanlış izler bıraktığını düşündüğüm için, bu toplumda bizim gibi insanların doğru mesajlar vermesi gerektiğini düşünüyorum.



İki sezondur şampiyonluk kaybettin ama kendini hiç kaybetmedin!

Sonuçlar şampiyonluklar olumlu ya da olumsuz hayatımızın içinde yaşanan şeylerdir. Olumlu gerçeklerde de kendini kaybetmeyeceksin olumsuz şartlarda da.



Büyük ressamlar özel resimlerini tamamlamaz diye senin büyük resmin gecikiyor olabilir mi?

Doğru düzgün çalışan insanlar o resmi bir gün tamamlar.



Denizler ne anlatır sana?

Denız dinlendirir beni. Belki denizin altında dolaşamıyoruz ama o manzarayı gördüğüm zaman manevi bir gücü ve huzuru buluyorum.



Az gol yiyip az gol attığın için savunma takımı gibi görülüyorsun. Oysa ligde en çok pozisyona giren takım Başakşehir? Bu çelişkinin savunmasını nasıl yaparsın?

Bız istatistiklere göre en fazla pozisyona giren ama en az değerlendiren takımız.

Burada oyuncunun vuruş ve sonuçlandırma durumu oluşuyor. Elimdeki oyuncular buna uygun ama bu sezon itibariyle skora yansıma konusunda sorunları oldu ama ikinci yarıda Emre, Arda, Adebayor'un performanslarının artacağını düşünüyorum.

Bunun yanına tespit ettiğimiz yaratıcı bir oyuncuyu kadronun içine kattık.

Robınho büyük oyuncu. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.



Denizler aldığını geri verir, futbolda birçokları haksız yere aldıklarını bırak geri vermeyi daha yok mu der. Bu sistemin beli ne zaman kırılacak?

Doğru ve dürüst olduğunda zaman seni bir şekilde haklı çıkaracaktır. Kupa alsan da almasan da şampiyon olsan da olmasan da yarın bir gün dışarda dolaşırken saygıyı ve sevgiyi görebiliyorsan benim için değerli olan odur.



Fenerbahçe'den teklif aldın mı?

Medyada yazıldı, insanlar konuştu ama resmi bir teklif almadım. Ama son üç yıldır büyük takımlardan teklifler aldım.



Milli takım için geçen yıl bir teklif vardı, şimdi milli takımın durumu ortadayken bir teklif veya gelişme var mı?

Ben milli takıma sadece A Mili Takım olarak bakmıyorum. Federasyonun Türk futboluna yapacağı yatırımlar beni daha çok ilgilendiriyor. Çünkü o yatırımlar yukarıya yansıyacaktır.

Hem ülkem adına hem teknik adam olarak milli takımın her zaman başarılı olmasını istiyorum. Oraya oyuncu verdiğim zaman beni mutlu ediyor. Milli takım her yerli teknik direktörün çalışmak istediği yerdir. Bir gün bunun bana nasip olacağını düşünüyorum.



Başakşehir'le özdeşleştin, orada klasik mi kalacaksın, yoksa sezon sonunda teklifler seni yeni bir yola çıkarır mı?

Hayatım boyunca etik kurallar içinde davrandım. Böyle durumlarda önce başkanımın görüşünü alırım, kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim.



VAR sisteminden memnun musun?

Var sistemini en çok isteyenlerden biriyim.

Yüzde yüz atış yapmanın imkanı yok ama teknolojinin hayatın içine bu kadar girdiği, paraların bu kadar büyüdüğü yerde adaletin daha iyi sağlandığını düşünüyorum.

İstatistikler açıklanırsa VAR'dan yüzde 70-80 arası doğru kararlar çıkmıştır. Bu da çok ciddi bir rakamdır.



VAR'dan canın yandığı halde bunları söylüyorsun. O çok güvendiğin teknoloji Fenerbahçe maçında koptu.

Bu bir kazadır ve ben buna saygı gösteririm. Böyle durumlarda yapacak bir şey yoktur çünkü. Ayrıca toplumun önünde bunun kavgasını yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.



Arda Turan travmayı atlattı mı?

Arda duygusallığı nedeniyle fazla yük aldı. Onun Türk futboluna borcu var. Bizim ona ihtiyacımız var onun da futbol oynamaya ve kendisini daha iyi ifade edebileceği futbol tarzına ihtiyacı var.

Devre arası tatiline girmiş olmamıza rağmen çalışıyor ve bu beni mutlu ediyor.



"Kızım olsa Arda'ya verirdim demiştin. Düşüncelerin değişti mi?"

Onun eşi zaten kızımız sayılır. O düşüncelerimin de her zaman arkasındayım.



Geçen sezonun Adebayor'u bu sezon ortada yok. Bir problem mi var?

Adebayor'un fiziksel sorunu var. Sezon başı hastalandı, kamp yapamadı hazırlık maçlarında oynamadı. Son Konya maçı öncesi sakatlığı oldu. Teknik olarak Bajiç'e forma şansı verdik. Bajiç'le beraber 7 maçın altısını kazandık. Skora etki yaptı. Ama Adebayor bu bölümde hiç bırakmadı tam tersi daha fazla çalıştı. İkinci yarıda ondaki performansın artmasını bekliyorum.



Emre'nin bu sezon grafiğinde bir düşüş yaşandı.

Emre Türk futbolunun gelmiş geçmiş, benim çalıştığım en yetenekli oyuncusu. 70 model futbolu da oynar, 2018 modeli de. 39'uncu yaşında. İnanılmaz bir profesyonel. Oynarken çok seviyorum, yemek yerken çok seviyorum, sakatlanıp oynamadığı zaman kızıyorum.



39 yaşındaki birinin sakatlanma gerçeği yok mu?

Var ama Emre'nin son yıllarda bizdeki istatistiklerine bakarsak, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonda o kadar maç oynamadı. Geçen sezon 35 maça yakın oynadı. Emre çok değerli bir oyuncu. Onu sahada görmek dileğim.



Türkiye Edin Visca gibi birini bir daha ne zaman bulur?

Vısca kötü pas atar, top kaybı yapabilir ama kötü koşu yapmaz. Takımdaştır. Sanki altyapımızdan yetişmiş bir oyuncumuz gibi.

SOHBET SANDALI

Eski yıllarda neyi özlüyorsun?

"Masumiyeti."

Denizle toprak arasında en özel fark nedir?

"Kimse denize gömülmez!"

Seni tahtaya kaldırsam ne yazarsın

"Birbirinizi sevin çocuklar"

Negatif enerjini kim temizliyor?

"Pozitif düşüncelerim."

Deniz kabuklarına kulaklarını dayadığın oldu mu hiç?

"Dedikoduya merakım yoktur!"

Ayaktayken söylemesi gerekenleri insanlar neden yere düşünce söyler?

"Ağlamak güzeldir diye herhalde!"

Hiç dürbün kullandın mı?

"Vicdanım yetiyor. Yakına da uzağa da."

Denizin dibinden çıkarılacak ne kaldı?

"Denize atılan eski iyilikler!"

Sendeki yalnızlığı kim seslendiriyor?

"Türk müziği şarkılar."

İçindeki delikanlıyı hangi ses sokaklara çağırır?

"Arkadaş ıslıkları."

Hint kumaşı olduğunu düşünüyor musun?

"Hayır! El emeği göz nuru yerli bir kumaşım var.

Ama ufkumu bilgiye ve yeniliğe açık tutuyorum."