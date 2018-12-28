BOUTAİB İDDİASI



Başakşehir'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adebayor'un ayrılığının gündeme geldiği liderin, Y.Malatya'nın Faslı yıldızı Boutaib ile ilgilendiği bildirildi. Malatya ile 2020'ye kadar kontratı olan Boutaib, bu sezon 14 maçta 3 gol, 4 asist yaptı.



TREZEGUET'DEN ANNESİNE JEST



Transferin gözdesi Kasımpaşalı Trezeguet, Rawan Omar ile dünya evine girdi. Mısırlı yıldız, Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi. Mısır Spor Bakanı, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı gibi ülke futbolunun önde gelen isimlerinin katıldığı törene, Kasımpaşalı damadın yaptığı hareket damga vurdu. Trezeguet, annesinin önce elini sonra alnını öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışlarıyla yere yatan yetenekli futbolcu, annesinin ayaklarından öptü



BÜLENT KORKMAZ GÖREVİNİN BAŞINDA



Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi. Süğlün, "Bülent Korkmaz ile devam ediyoruz, en küçük bir pürüz bile yok. Böyle bir durum söz konusu değil" bilgisini paylaştı.