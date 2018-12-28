Süper Lig'de günün özeti! (27.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
BOUTAİB İDDİASI
Başakşehir'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adebayor'un ayrılığının gündeme geldiği liderin, Y.Malatya'nın Faslı yıldızı Boutaib ile ilgilendiği bildirildi. Malatya ile 2020'ye kadar kontratı olan Boutaib, bu sezon 14 maçta 3 gol, 4 asist yaptı.
TREZEGUET'DEN ANNESİNE JEST
Transferin gözdesi Kasımpaşalı Trezeguet, Rawan Omar ile dünya evine girdi. Mısırlı yıldız, Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi. Mısır Spor Bakanı, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı gibi ülke futbolunun önde gelen isimlerinin katıldığı törene, Kasımpaşalı damadın yaptığı hareket damga vurdu. Trezeguet, annesinin önce elini sonra alnını öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışlarıyla yere yatan yetenekli futbolcu, annesinin ayaklarından öptü
BÜLENT KORKMAZ GÖREVİNİN BAŞINDA
Antalyaspor'da Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi. Süğlün, "Bülent Korkmaz ile devam ediyoruz, en küçük bir pürüz bile yok. Böyle bir durum söz konusu değil" bilgisini paylaştı.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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