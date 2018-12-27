Süper Lig Panorama (17.hafta)

TÜRK MESSİ FARKINI GÖSTERDİ



Trabzonspor, bu hafta komşusu Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rakibin umutlarını 'Türk Messi' lakaplı Abdülkadir Ömür kırdı. Attığı 2 golle maçı koparan Abdülkadir'e oyunun sonraki bölümünde Rodallega ve Nwakaeme de ayak uydurunca bordo-mavililer yine izlemeye doyum olmayan bir futbol sergiledi. Karadeniz cephesinde hep aynı soru: "O sene bu sene mi?" Ligin en keyif veren futbolunu sergileyen Trabzonspor'un bu hedefine ulaşmaması için hiçbir neden yok. İkinci devrenin ilk maçında Başakşehir'i ağırlayacak. Açılışta liderlikte bulunan rakibini yenerse şampiyonluk havası şehri iyice saracaktır.

BELHANDA ÇÖP DEĞİLMİŞ



Galatasaray taraftarı, transfer edildikten sonra haraketleriyle Younes Belhanda'ya İnstagram hesabını kapattırmıştı. Geçen sezon ulaşılan şampiyonluğa rağmen sürekli 'çöp' ifadesi kullanılıyordu. Cimbom maç istikrarı yüksek Belhanda'dan mahrum kaldığı günlerde 10'suzluğun ne demek olduğunu anladı. Galatasaraylılar o yokken üzgündü. Sivas maçında geri döndü. Savunma, orta saha ve hücum hattı arasında yine köprü oldu. Son haftaların formda ismi Feghouli ile birlikte takımı iyi organize etti. Sonuçta 4-2'lik Sivas galibiyeti geldi. Cimbom şampiyonluk için bir forvete muhtaç. Bakalım bu sefer alabilecekler mi?



YETENEKLERİ CV'DE KALMIŞ



Fenerbahçe küme düşme hattından çıkmak için Antalyaspor deplasmanında mutlak 3 puan istiyordu. Maç boyunca topa sahipti, rakip kaleci Boffin'i zorlayacak şutlar da attılar ancak hücuma ciddi bir beceriksizlik hakim. Muhteşem CV'lere sahip olan Soldado, Slimani, Ayew gibi oyuncuların attıkları şutlara inanmak gerçekten çok zor. Kanarya kapanmaktan başka bir şey yapmayan Antalya ile 0-0 berabere kalıp 17. sıraya çakıldı. Beşiktaş ise yönetim, hoca, futbolcu sorununu aşamadığı ilk yarıda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Ancak bunların hiçbiri Kasımpaşa maçındaki 4 gollü yenilginin sebebi olamaz.



HAFTANIN ASİSTİ | FERNANDO - GALATASARAY



Cimbom hücumda tıkanmışken Brezilyalı yıldız sorumluluk aldı. Savunma arkasına iyi bir koşu atan Onyekuru'yu ölçülü pasıyla buluşturdu. Golü hazırladı.



HAFTANIN KURTARIŞI | UĞURCAN - TRABZONSPOR



Ünal Karaman'ın korkusuzca formayı verdiği genç kaleci Uğurcan yine muhteşem bir kurtarış yaptı. Karşı karşıya pozisyonda Boldrin'e "Dur" demeyi başardı.



HAFTANIN TAKIMI | KASIMPAŞA



Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Beşiktaş'ı yanına yaklaştırmadı. Aldıkları 3 puan kadar, 4 gollü görkemli galibiyet de dikkat çekti.



HAFTANIN SÖZÜ | CIHAT ARSLAN



Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan da VAR sisteminin kullanış yöntemini eleştirdi. Arslan "Bizim aleyhimize hep VAR'a gidiliyor. Lehimize olan pozisyonlarda gidilmiyor. Adaleti getirmeyecekse bu VAR niye var? Bu VAR babanızın çiftliği mi istediğinizde gitmiyorsunuz" dedi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI



Antalya'da Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçının son bölümünde 15'lik Fehmi Koç'u sahaya sürdü. Fehmi büyük heyecan yaşadı.





HAFTANIN OLAYI | AYTAÇ, TERRY GIBI KAYDI



Bursaspor'un Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında Aytaç Kara penaltı vuruşunda direğe takıldı. Tam beyaz noktaya geldiğinde ayağı kayan Aytaç istediği şutu çıkaramadı. Akıllara Şampiyonlar Ligi finalinde ayağı kalıp meşin yuvarlağı direğe vuran Chelsea'nin efsane stoperi John Terry geldi.

HAFTANIN GOLÜ

GOL KRALLIĞI

ASİST KRALLIĞI



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART



Neustadter (Fenerahçe), Guilherme (Y.Malatya), Welinton (Alanya)



SARI KART



Adriano (Beşiktaş), Eduok (Kasımpaşa), Diagne (Kasımpaşa), David Braz (Sivas), Uğur (Sivas), Slimani (Fenerbahçe), Skubic (Konya), Baiano (Alanya)



İNENLER



ADEBAYOR | Önce formasını Rijad Bajic'e kaptırdı. Sonra şans bulduğunda da hiç katkı veremedi. Leblebi gibi attığı gollerde kaleyi bulamıyor.



OKAN BURUK | Kadrosundan şikayet ediyor ancak geçen sezon Akhisar'da kısıtlı imkanlarla tarih yazmıştı. Rize 10 haftadır kazanamıyor.



BEŞIKTAŞ | Kartal'da bir sorun var. Herkes karnından konuşuyor ancak oyuncular da etkileniyor. Paşa'dan aldıkları 4 gollük yenilgi ağır oldu.



ÇIKANLAR



BELHANDA | Galatasaray onun yokluğunda 3 puana hasret kalmıştı. Takım için ne kadar önemli olduğu yokluğunda anlaşıldı.



JEROME | Ligde 7 haftadır gol uykusundaydı. Ankaragücü deplasmanında hem golünü attı hem de iyi oyunuyla alkışı aldı.



GENÇLER | Türk futbolunda gençlerin sahne aldığı haftayı izledik. Galatasaraylı Mustafa Kapı (16) ve Antalyalı Fehmi (15) oynadı.



HAFTANIN HOCASI | MUSTAFA DENİZLİ - KASIMPAŞA



Geldiği günden bu yana farkını gösterdi. Kasımpaşa hep iyi bir takımdı, iyi oynuyordu ancak rakiplerine saha içi ve dışında böyle hükmedemiyordu. Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçta Mustafa Denizli'nin planı tuttu. Deneyimli teknik direktör şampiyonluk sözünü de rahat rahat kullanıyor.



HAFTANIN HAKEMİ | FIRAT AYDINUS - TRABZONPOR - Ç.RIZE



Yine kötü hakem performansları izlediğimiz bir hafta oldu. Fırat Aydınus, Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki yönetimiyle meslektaşlarından bir nebze de olsun ayrıldı. Onlara göre daha kararında düdükler çaldı.?