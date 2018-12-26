Yeni Malatyaspor'da hedef 4 transfer
Malatyaspor’da Erol Bulut, yönetimden en az 4 transfer istedi.
Süper Lig'de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, en az 4 transferin yapılması yönünde yönetime rapor sunduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Transferle ilgili lig devam ederken başkanıma söyledim, 'en az 4 transfer yapalım' diye. Bu 5 de olabilir. Bu anlamda 4 ya da 5 transfer yapacağız. Oyuncu almamız gerekiyor ki mevcut yerimizi koruyalım ya da ilk 6'nın içerisinde yer alalım. O yüzden transfer şart. Umut ediyorum ki başkan ve yönetim bu transferleri en kısa süre içerisinde gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı.
PAZDAN HEYECANI
Malatya, herhangi bir aksilik çıkmazsa ilk transferini Pazdan'la yapacak. Polonya'da L.Varşova'da oynayan 31 yaşındaki Polonyalı stoperle anlaşan sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun yolunu gözlüyor. Erol Bulut'un istediği isimlerden olan Pazdan'ın, 2 Ocak'ta Antalya'nın Belek ilçesinde başlayacak kampa katılması bekleniyor.
- 26.12.2018
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
-
Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
-
Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
Yeni Malatyaspor'da hedef 4 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.