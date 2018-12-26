Süper Lig'de ilk yarının VAR istatistikleri açıklandı
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta 881 pozisyon VAR tarafından incelendi. İncelemeler sonucunda verilen 70 karar düzeltildi.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta 881 pozisyon VAR tarafından incelendi. İncelemeler sonucunda verilen 70 karar düzeltildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin Video Yardımcısı Hakem (VAR) istatistikleri açıklandı.
Buna göre; Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta toplam 881 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 31 gol, 27 penaltı, 12 kırmızı kart olmak üzere 47'si saha incelemesi sonucunda toplam 70 kritik karar düzeltildi. Böylece ortalama 2.19 maçta bir karar değiştirilirken ortalama 3.26 maçta bir de saha kenarı monitör incelemesiyle karar düzeltilmiş oldu. VAR sisteminin devreye girmesiyle birlikte geçen sezonun ilk yarısına göre kırmızı kart sayısında %8.7, sarı kart sayısında %5.9 ve faul sayısında %6.1 azalma gerçekleşirken topun oyunda kalma süresi maç başına 15 saniye artarak ortalama 54 dakika 52 saniyeye yükseldi. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 33 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 34 saniye daha arttı. İlk 17 haftada oynanan 153 müsabakada VAR sistemi, maçların %99.79'luk bölümünde devrede kaldı.
- 26.12.2018 19:45
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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