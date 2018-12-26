Süper Lig'de ilk yarının özeti
Hakemler; 24 gol iptali, 7 gol kararında değişiklik, 27 penaltı (20 penaltı - 7 penaltı iptali), 16 kırmızı, 23 sarı karta, VAR incelemesi sonrasında karar verdi.
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
EVİNDE EN FAZLA GOL ATAN | Trabzonspor/Galatasaray - 22
DEPLASMANDA EN FAZLA GOL ATAN | Kasımpaşa - 16
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM | Kasımpaşa - 37
DEPLASMANDA EN BAŞARILI TAKIM | Başakşehir - 18 Puan
EN FAZLA MAÇ KAZANAN TAKIM | Başakşehir - 10
DEPLASMANDA KAZANAMAYAN TAKIMLAR | Erzurum BB/Çaykur Rizespor
BİREYSEL İSTATİSTİKLERİ
EN ÇOK GOL ATAN | Mbaye Diagne - 20
EN FAZLA ASİST YAPAN | Ricardo Quaresma - 8 Asist
EN GENÇ FUTBOLCU | Fehmi Koç - 15 yıl 3 ay 26 gün
EN YAŞLI FUTBOLCU | Emre Belözoğlu - 38 yaş
EN HIRÇIN FUTBOLCU | Isaac Sackey - 5 sarı 2 kırmızı kart
EN ÇOK KIRMIZI KART VEREN HAKEM | Fıray Aydınus - 6
EN ÇOK SARI KART VEREN HAKEM | Alper Ulusoy - 60
EN ÇOK PENALTI VEREN HAKEM | Halil Umut Meler - 7
SPOR TOTO SÜPER LİG'E 'VAR' DAMGASI
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 17 haftalık diliminde Video Yardımcı Hakem sistemiyle 98 karar değişikliğine gidildi. İlk yarıda VAR sayesinde en fazla (24 kez) gol iptali gerçekleştirildi. Hakemlerin Video Yardımcı Hakem'e gitmeden önce iptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı. Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı (20 penaltı - 7 penaltı iptali) pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler, farklı karar verdi.
TİMSAH'IN 5 GOLÜ İPTAL
Bursaspor'un attığı 5 gol iptal edildi. Yeşil-beyazlıları 3'er golü iptal edilen Beşiktaş ve Kasımpaşa izledi. Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor'un 2'şer golü VAR uygulamasına başvurularak sayılmazken, Alanyaspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Göztepe, Konya, Ankaragücü ve Trabzonspor'un 1'er golü iptal edildi. Hakemler, 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. Videodan incelendikten sonra karar değişikliğine en fazla giden hakem, 13 kez ile Halil Umut Meler oldu.
27 PENALTIDA VAR
20 penaltı VAR'a giden hakemlerin karar değiştirmesiyle verildi. Hakemlerin penaltıya hükmettiği 7 pozisyonda ise karar geri alındı.
EN ÇOK MALATYA VE GÖZTEPE ALEYHİNE PENALTI
VAR İLE 7 PENALTI İPTAL
EN ÇOK RİZE'YE KIRMIZI KART VAR
GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ
- 26.12.2018
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Galatasaray derbisini düşünmeyin
Toplam 1
Yorum
uzman dr zaten gs maçını niye düşünelim ki PAF takımıyla bile çıksak sorun etmeyiz AYRICA.Derbi diyerekte abartmayın derbi merbide değil
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Beşiktaş'a 10 milyonluk piyango! Süper transfer...
Toplam 2
Yorum
Nirvana Hatırı sayılır bir bonservis niye ödesin Beşiktaş ? Ödeyecekse Şampiyonlar ligi oynamış olan Kariusa öder . 2.ligden ucuz olursa alınır .
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Zor dostum zor
Toplam 1
Yorum
mıstık q7 bjk senbolü olmalı jübile yapana kadar bjk kalmalı
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