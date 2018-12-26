Süper Lig'de ilk yarının özeti

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

EVİNDE EN FAZLA GOL ATAN | Trabzonspor/Galatasaray - 22

DEPLASMANDA EN FAZLA GOL ATAN | Kasımpaşa - 16

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM | Kasımpaşa - 37

DEPLASMANDA EN BAŞARILI TAKIM | Başakşehir - 18 Puan

EN FAZLA MAÇ KAZANAN TAKIM | Başakşehir - 10

DEPLASMANDA KAZANAMAYAN TAKIMLAR | Erzurum BB/Çaykur Rizespor

BİREYSEL İSTATİSTİKLERİ

EN ÇOK GOL ATAN | Mbaye Diagne - 20

EN FAZLA ASİST YAPAN | Ricardo Quaresma - 8 Asist

EN GENÇ FUTBOLCU | Fehmi Koç - 15 yıl 3 ay 26 gün

EN YAŞLI FUTBOLCU | Emre Belözoğlu - 38 yaş

EN HIRÇIN FUTBOLCU | Isaac Sackey - 5 sarı 2 kırmızı kart

EN ÇOK KIRMIZI KART VEREN HAKEM | Fıray Aydınus - 6

EN ÇOK SARI KART VEREN HAKEM | Alper Ulusoy - 60

EN ÇOK PENALTI VEREN HAKEM | Halil Umut Meler - 7

SPOR TOTO SÜPER LİG'E 'VAR' DAMGASI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 17 haftalık diliminde Video Yardımcı Hakem sistemiyle 98 karar değişikliğine gidildi. İlk yarıda VAR sayesinde en fazla (24 kez) gol iptali gerçekleştirildi. Hakemlerin Video Yardımcı Hakem'e gitmeden önce iptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı. Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı (20 penaltı - 7 penaltı iptali) pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler, farklı karar verdi.



TİMSAH'IN 5 GOLÜ İPTAL



Bursaspor'un attığı 5 gol iptal edildi. Yeşil-beyazlıları 3'er golü iptal edilen Beşiktaş ve Kasımpaşa izledi. Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor'un 2'şer golü VAR uygulamasına başvurularak sayılmazken, Alanyaspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Göztepe, Konya, Ankaragücü ve Trabzonspor'un 1'er golü iptal edildi. Hakemler, 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. Videodan incelendikten sonra karar değişikliğine en fazla giden hakem, 13 kez ile Halil Umut Meler oldu.



27 PENALTIDA VAR



20 penaltı VAR'a giden hakemlerin karar değiştirmesiyle verildi. Hakemlerin penaltıya hükmettiği 7 pozisyonda ise karar geri alındı.

EN ÇOK MALATYA VE GÖZTEPE ALEYHİNE PENALTI

VAR İLE 7 PENALTI İPTAL

EN ÇOK RİZE'YE KIRMIZI KART VAR

GOL ORTALAMASI DÜŞTÜ