Samet Aybaba'dan şampiyonluk mesajı
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'dan şampiyonluk mesajı

Samet Aybaba'dan şampiyonluk mesajı

Bursa’da , alttan 15 oyuncu çıkardıklarını vurgulayıp, “Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtırsak, 2-3 sene içinde şampiyon adayı oluruz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü , Spor'da katıldığı programda, iddialı açıklamalar yaptı. Timsah'ın altyapısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Aybaba, "Altyapıdan kadromuzda 15 futbolcu var. Vakıfköy'e her gün gidiyorum. Acayip keyifli bir yer. Oradaki gelişmeyi skorlara yansıtırsak, 2-3 sene içinde Bursaspor şampiyon adayı olur. Benim futbola bakışım bu. Gençleri bir araya getirip takımı başarılı kılmak. Kaliteli yabancı alalım. 4 ya da 5 isim. Onlar gelsin, bir şeyler katsın" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum oyuncusu alacaklarını müjdeledi. Samet Aybaba, "Benim takımım her zaman hücum oynar. Son 3 iç saha maçında rakiplerimiz defans yaptı. Burada da kaliteli oyuncular lazım. Bizde de o eksik. Bizim ön tarafta da sıkıntımız bundan dolayı var. O noktaya transfer düşünüyoruz" diye konuştu.

  1. 26.12.2018
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