Süper Lig'de maç kaçırmadılar
25 Aralık 2018, Salı
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'de maç kaçırmadılar

Süper Lig'de maç kaçırmadılar

Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 11 futbolcu, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında süre bulan oyunculardan 11'i karşılaşmaların tamamında sahada kalırken, bunların 5'i kaleciler oldu.

'dan , ve Strahil Popov, 'dan ile Nejc Skubic, Akhisarspor'dan , 'dan , 'dan Fabrice Nsakala, 'dan Leo Schwechlen, dan ve 'den , bütün maçlarda görev alan futbolcular olarak öne çıktı.

5 İSİM KALESİNİ BIRAKMADI
Ligin ilk 17 haftalık diliminde 5 kaleci, müsabakaların tamamında sahada kaldı.

Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, 17 maçın tamamında görev alıp, 1530'ar dakika kalelerini korudu.

KASIMPAŞA'DAN 3 FUTBOLCU
'in ilk yarısında 3 futbolcusu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Kasımpaşa, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Atiker Konyaspor'dan 2, Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'den ise birer oyuncu 90'ar dakika sahada kaldı.

10 TAKIMDA 90 DAKİKA OYNAYAN YOK
Ligin ilk yarısında 10 takımın, tüm maçlarda 90 dakika oynayan futbolcusu bulunmuyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, , Evkur , Göztepe, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'da 1530 dakika forma giyen oyuncu olmadı.

  1. 25.12.2018 14:11
  2. Güncelleme: 25.12.2018 14:26
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