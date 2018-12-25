Süper Lig'de maç kaçırmadılar
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 11 futbolcu, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.
Ligin ilk yarısında süre bulan oyunculardan 11'i karşılaşmaların tamamında sahada kalırken, bunların 5'i kaleciler oldu.
Kasımpaşa'dan Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı ile Nejc Skubic, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, bütün maçlarda görev alan futbolcular olarak öne çıktı.
5 İSİM KALESİNİ BIRAKMADI
Ligin ilk 17 haftalık diliminde 5 kaleci, müsabakaların tamamında sahada kaldı.
Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, 17 maçın tamamında görev alıp, 1530'ar dakika kalelerini korudu.
KASIMPAŞA'DAN 3 FUTBOLCU
Süper Lig'in ilk yarısında 3 futbolcusu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Kasımpaşa, bu alanda ilk sırada yer aldı.
Lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Atiker Konyaspor'dan 2, Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'den ise birer oyuncu 90'ar dakika sahada kaldı.
10 TAKIMDA 90 DAKİKA OYNAYAN YOK
Ligin ilk yarısında 10 takımın, tüm maçlarda 90 dakika oynayan futbolcusu bulunmuyor.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'da 1530 dakika forma giyen oyuncu olmadı.
- 25.12.2018 14:11
- Güncelleme: 25.12.2018 14:26
-
Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
-
Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
-
Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
Süper Lig'de maç kaçırmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.