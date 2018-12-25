Pazdan Yeni Malatyaspor yolunda!
Süper Lig’de ilk yarıyı 3. tamamlayan sarı-kırmızılılar, L.Varşova’nın 31 yaşındaki yıldızıyla el sıkıştı. Michal Pazdan’ın 2 Ocak’taki Belek kampına katılacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfere de hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, Polonya'da Legia Varşova forması giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Michal Pazdan'la prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Pazdan, 31 yaşında ve 1.81 boyunda. Teknik Direktör Erol Bulut'un alınması için rapor verdiği tecrübeli yıldızın, takımın 2 Ocak'ta Antalya'nın Belek ilçesinde başlayacak kampına katılacağı öğrenildi. Ön libero pozisyonunda da oynayabilen, her iki ayağını da kullanan Polonyalı futbolcu, 35 kez Polonya Milli Takımı'nda görev aldı. Bu sezon 7 maçta oynayan Pazdan, 20 haftası geride kalan Polonya Ligi'nde 2 karşılaşmada boy gösterdi. Polonya'da 3 kez lig şampiyonluğu, iki defa da kupa şampiyonluğu yaşadı.
'EN AZ 3 TRANSFER, 4 YA DA 5 DE OLABİLİR'
Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ihtiyaç olan mevkilere transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ravcı, "Transfere şimdi değil, lig devam ederken başladık aslında. Belirlediğimiz bazı isimler vardı ve o isimlerle belli bir aşamaya geldik. En az 3 isim almayı planlıyoruz ama bu sayı 4 ya da 5'te olabilir" dedi.
- 25.12.2018
-
Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
-
Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
Pazdan Yeni Malatyaspor yolunda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.