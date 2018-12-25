Pazdan Yeni Malatyaspor yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfere de hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, Polonya'da Legia Varşova forması giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Michal Pazdan'la prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Pazdan, 31 yaşında ve 1.81 boyunda. Teknik Direktör Erol Bulut'un alınması için rapor verdiği tecrübeli yıldızın, takımın 2 Ocak'ta Antalya'nın Belek ilçesinde başlayacak kampına katılacağı öğrenildi. Ön libero pozisyonunda da oynayabilen, her iki ayağını da kullanan Polonyalı futbolcu, 35 kez Polonya Milli Takımı'nda görev aldı. Bu sezon 7 maçta oynayan Pazdan, 20 haftası geride kalan Polonya Ligi'nde 2 karşılaşmada boy gösterdi. Polonya'da 3 kez lig şampiyonluğu, iki defa da kupa şampiyonluğu yaşadı.



'EN AZ 3 TRANSFER, 4 YA DA 5 DE OLABİLİR'



Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ihtiyaç olan mevkilere transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ravcı, "Transfere şimdi değil, lig devam ederken başladık aslında. Belirlediğimiz bazı isimler vardı ve o isimlerle belli bir aşamaya geldik. En az 3 isim almayı planlıyoruz ama bu sayı 4 ya da 5'te olabilir" dedi.