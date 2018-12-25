Bursaspor'da Jadson sesleri
25 Aralık 2018, Salı
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'da Jadson sesleri

Bursaspor'da Jadson sesleri

Batalla’nın boşluğunu dolduramayan Bursa, aradığı ismi yine ’da buldu. Fluminense’den Brezilyalı Jadson’u radarına aldı.

'de ilk yarıyı beklentilerin altında geçiren , özellikle orta sahada efsane kaptanı 'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yeni transferler Badji, Saivet ve Lima, ilk yarıda ortaya koydukları performansla Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramazken, teknik direktör , yönetimden yeni bir orta saha istedi. Aybaba'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Jadson'u mercek altına aldığı öğrenildi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Bu sezon kırmızı-yeşillilerde 58 maçta forma giyen yetenekli sambacı, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce İtalya Serie A'da Udinese'de oynayan Jadson, takımının ligde 12. sırayı alarak Copa Sudamericana'ya katılmasında büyük bir pay sahibi oldu.

UMUT NAYİR'DEN 2. YARI İÇİN SÖZ

Bursaspor'un Malatya maçında attığı röveşata golüyle, sezonun en güzel gollerinden birine imza atan Umut Nayir, ikinci devre için camiaya başarı sözü verdi. Genç golcü, "İzleyenleri oyun olarak mutlu ettik. Hedeflediğimiz puanda değiliz. 2. yarıda geçmişten ders alıp, daha çok puan toplamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 25.12.2018
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