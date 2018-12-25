Bursaspor'da Jadson sesleri
Batalla’nın boşluğunu dolduramayan Bursa, aradığı ismi yine Güney Amerika’da buldu. Fluminense’den Brezilyalı Jadson’u radarına aldı.
Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında geçiren Bursaspor, özellikle orta sahada efsane kaptanı Pablo Batalla'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yeni transferler Badji, Saivet ve Lima, ilk yarıda ortaya koydukları performansla Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramazken, teknik direktör Samet Aybaba, yönetimden yeni bir orta saha istedi. Aybaba'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı kurmayların, Brezilya'da Fluminense'de forma giyen Jadson'u mercek altına aldığı öğrenildi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Bu sezon kırmızı-yeşillilerde 58 maçta forma giyen yetenekli sambacı, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Daha önce İtalya Serie A'da Udinese'de oynayan Jadson, takımının ligde 12. sırayı alarak Copa Sudamericana'ya katılmasında büyük bir pay sahibi oldu.
UMUT NAYİR'DEN 2. YARI İÇİN SÖZ
Bursaspor'un Malatya maçında attığı röveşata golüyle, sezonun en güzel gollerinden birine imza atan Umut Nayir, ikinci devre için camiaya başarı sözü verdi. Genç golcü, "İzleyenleri oyun olarak mutlu ettik. Hedeflediğimiz puanda değiliz. 2. yarıda geçmişten ders alıp, daha çok puan toplamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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