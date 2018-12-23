'TEK İSTEĞİMİZ GALİBİYET'

Trabzonspor'a konuk olacak Çaykur Rize'de Başkan Hasan Kartal, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kartal, "Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz üç puan kazanmak ve taraftarımızın bilinçli şekilde yanımızda olması" ifadelerini kullandı.



KONYA'DAN AJAX MODELİ

Konyaspor, altyapıda önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Akademi menajeri Taner Ay, Hollanda'ya giderek Ajax yetkilileriyle görüştü. Ay'ın hazırlayacağı rapor sonrasında yurt dışında pilot takım projesi hayata geçirilecek.



AKHİSAR'DA ZAFER YEMİNİ

Konyaspor'u konuk edecek Akhisar, devreyi galibiyetle tamamlayıp düşme hattının üstüne çıkmak istiyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Galip gelirsek düşme hattında olmayacağız. Bu bize 2. yarı öncesi moral verecek. Takımıma güveniyorum" dedi.



KAYSERİSPOR 4'TE 4 PEŞİNDE

Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 maçtan zaferle ayrılan Kayserispor, Erzurum'da da 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah forma giyemeyecek.