Süper Lig'de günün özeti! (22.12.18) – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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'de günün özeti! (22.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (22.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

'TEK İSTEĞİMİZ GALİBİYET'
'a konuk olacak 'de Başkan Hasan , hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kartal, "Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz üç puan kazanmak ve taraftarımızın bilinçli şekilde yanımızda olması" ifadelerini kullandı.

KONYA'DAN AJAX MODELİ
, altyapıda önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Akademi menajeri Taner Ay, 'ya giderek yetkilileriyle görüştü. Ay'ın hazırlayacağı rapor sonrasında yurt dışında pilot takım projesi hayata geçirilecek.

AKHİSAR'DA ZAFER YEMİNİ
Konyaspor'u konuk edecek , devreyi galibiyetle tamamlayıp düşme hattının üstüne çıkmak istiyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Galip gelirsek düşme hattında olmayacağız. Bu bize 2. yarı öncesi moral verecek. Takımıma güveniyorum" dedi.

KAYSERİSPOR 4'TE 4 PEŞİNDE
Lig ve 'nda oynadığı son 3 maçtan zaferle ayrılan , 'da da 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ve ile sarı kart cezalısı Mensah forma giyemeyecek.

  1. 23.12.2018
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