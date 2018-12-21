UEFA Türk kulüplerine acımıyor

UEFA, 2011 yılında Finansal Fair- Play kurallarını uygulamaya başlamıştı. Ancak UEFA'nın yaptırımları arasında ciddi farklılıklar var. Şu ana kadar Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor ve Karabükspor, Avrupa Kupaları'ndan men cezası yedi. Toplam borçları yaklaşık 10 milyar TL'yi bulan 'Dört Büyükler' hali hazırda, UEFA ile yapılandırma anlaşmaları yapmış durumda. UEFA, 5 Türk kulübünü Avrupa Kupaları'ndan men ederken PSG, Manchester City gibi ciddi açık veren ekipleri ise görmezden geliyor. UEFA'nın bu taraflı tutumu tepki de çekiyor.