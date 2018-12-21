UEFA Türk kulüplerine acımıyor
21 Aralık 2018, Cuma
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Türk kulüplerine acımıyor

UEFA Türk kulüplerine acımıyor

2011 yılından beri uygulanan Finansal Fair-Play kuralları sonucunda en fazla men cezası Türk kulüplerine verildi.

, 2011 yılında Finansal Fair- Play kurallarını uygulamaya başlamıştı. Ancak UEFA'nın yaptırımları arasında ciddi farklılıklar var. Şu ana kadar Türkiye'den , , , ve , Avrupa Kupaları'ndan men cezası yedi. Toplam borçları yaklaşık 10 milyar TL'yi bulan 'Dört Büyükler' hali hazırda, UEFA ile yapılandırma anlaşmaları yapmış durumda. UEFA, 5 Türk kulübünü Avrupa Kupaları'ndan men ederken , gibi ciddi açık veren ekipleri ise görmezden geliyor. UEFA'nın bu taraflı tutumu tepki de çekiyor.

  1. 21.12.2018
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