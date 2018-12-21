UEFA Türk kulüplerine acımıyor
2011 yılından beri uygulanan Finansal Fair-Play kuralları sonucunda en fazla men cezası Türk kulüplerine verildi.
UEFA, 2011 yılında Finansal Fair- Play kurallarını uygulamaya başlamıştı. Ancak UEFA'nın yaptırımları arasında ciddi farklılıklar var. Şu ana kadar Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor ve Karabükspor, Avrupa Kupaları'ndan men cezası yedi. Toplam borçları yaklaşık 10 milyar TL'yi bulan 'Dört Büyükler' hali hazırda, UEFA ile yapılandırma anlaşmaları yapmış durumda. UEFA, 5 Türk kulübünü Avrupa Kupaları'ndan men ederken PSG, Manchester City gibi ciddi açık veren ekipleri ise görmezden geliyor. UEFA'nın bu taraflı tutumu tepki de çekiyor.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
UEFA Türk kulüplerine acımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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