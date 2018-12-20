Hüseyin Göçek sahalara dönüyor
20 Aralık 2018, Perşembe
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sahalara dönüyor

Hüseyin Göçek sahalara dönüyor

Spor Toto 'in 13'üncü haftasında oynanan mücadelesinde verdiği kararlar nedeniyle () tarafından bir süre dinlendirilen hakem , sahalara Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçı ile geri dönecek.

Spor Toto 'in 13'üncü haftasında oynanan mücadelesinde verdiği kararlar nedeniyle () tarafından bir süre dinlendirilen hakem , sahalara Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçı ile geri dönecek.


- Atiker Konyaspor mücadelesinin son dakikalarında deplasman ekibi lehine verdiği penaltı kararının ardından sarı kırmızılı yönetimin tepkisini çeken ve TFF tarafından bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 17'nci haftada oynanacak BB Erzurumspor - Kayserispor maçına atandı.


Hüseyin Göçek, 4 hafta aranın ardından yeniden sahalara dönerken, aynı maçta VAR hakemi olan ve Göçek ile birlikte dinlendirilen 'ya ise yine maç verilmedi.

  1. 20.12.2018 14:01
  2. Güncelleme: 20.12.2018 15:02
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