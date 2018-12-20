Hüseyin Göçek sahalara dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde verdiği kararlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir süre dinlendirilen hakem Hüseyin Göçek, sahalara Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor maçı ile geri dönecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde verdiği kararlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir süre dinlendirilen hakem Hüseyin Göçek, sahalara Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor maçı ile geri dönecek.
Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesinin son dakikalarında deplasman ekibi lehine verdiği penaltı kararının ardından sarı kırmızılı yönetimin tepkisini çeken ve TFF tarafından bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 17'nci haftada oynanacak BB Erzurumspor - Kayserispor maçına atandı.
Hüseyin Göçek, 4 hafta aranın ardından yeniden sahalara dönerken, aynı maçta VAR hakemi olan ve Göçek ile birlikte dinlendirilen Halis Özkahya'ya ise yine maç verilmedi.
- 20.12.2018 14:01
- Güncelleme: 20.12.2018 15:02
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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