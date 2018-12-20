Eski gol kralı Mustafa Kacabey Hakkari’de
20 Aralık 2018, Perşembe
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Eski gol kralı Mustafa Kacabey Hakkari’de

Eski gol kralı Mustafa Kacabey Hakkari’de

'de en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçen ünlü futbolcu Mustafa Kocabey, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Galatasaraylı eski futbolcu , Hakkari Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Yönetimi ile birlikte 'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.
Vali Akbıyık ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirleri ile bir süre sohbet etti.
Ziyaret sonunda Galatasaraylı eski futbolcu Kocabay, Vali İdris Akbıyık'a imzalı forması takdim etti. Mustafa Kocabay, "Her gittiğim takımda kendime bir hedef koydum. Şampiyon olmak, gol kralı olmak gibi. Bunların çoğunu da başardım. Şimdiki hedefim eski dostum Sadettin Demirtaş, Şaban Bayer müdürüm ve kulüp başkanımız Turan Şimşek'in davetiyle Hakkari'ye geldim. Hakkari'deki sporseverler ve gençlere moral vermek, onlara destekte bulunmak için geldim.

Hakkari güzel bir şehrimiz, burada iyi sporcular var. Bu gençlere sahip çıkılırsa başarılı olacaklar. Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımı inşallah şampiyon olur ve Hakkari profesyonel lige çıkar" dedi.

  1. 20.12.2018 10:59
  2. Güncelleme: 20.12.2018 11:00
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