Süper Lig'de günün özeti! (16.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için kamptayken kulüp binasına önceki akşam, 2 kişi tarafından ateş açılmasının ardından bina camları kırılırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Vali Aydın Baruş olayın çok yönlü araştırıldığını söyledi.
SİVASSPOR'DA KELEŞ KASIRGASI
Ankaragücü'nü de eli boş gönderen Sivasspor'da ilk kez teknik direktörlük yapan Hakan Keleş, 5 maçta 13 puan toplamayı başardı. Çok emek harcadıklarını belirten Keleş, "Futbolculukta 15 ve antrenörlük hayatımda 10 sene var. Hepsi birbirinden tecrübeli hocalarla çalıştım ve onlardan öğrendiklerimi uyguluyorum" ifadelerini kullandı.
'KONYA'NIN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK'
SPor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa'yı 3-2'lik sonuçla puansız gönderen Konyaspor'da Başkan Hilmi Kulluk rakiplerine gözdağı verdi. Başkan Kulluk, "Tıpkı 2-3 sezon öncesinde olduğu gibi yine Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız" değerlendirmesinde bulundu
ERZURUMSPOR İDDİALI
Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'ye konuk olacak Erzurumspor çok iddialı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kadıköy'den en az 1 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Sekmen ayrıca, ara transferde en az iki golcü alacaklarının müjdesini de verdi.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
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Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
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Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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