Süper Lig'de günün özeti! (16.12.18)
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Süper Lig'de günün özeti! (16.12.18)

Süper Lig'de günün özeti! (16.12.18)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

, maçı için kamptayken kulüp binasına önceki akşam, 2 kişi tarafından ateş açılmasının ardından bina camları kırılırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Vali Aydın Baruş olayın çok yönlü araştırıldığını söyledi.

SİVASSPOR'DA KELEŞ KASIRGASI

Ankaragücü'nü de eli boş gönderen 'da ilk kez teknik direktörlük yapan Hakan Keleş, 5 maçta 13 puan toplamayı başardı. Çok emek harcadıklarını belirten Keleş, "Futbolculukta 15 ve antrenörlük hayatımda 10 sene var. Hepsi birbirinden tecrübeli hocalarla çalıştım ve onlardan öğrendiklerimi uyguluyorum" ifadelerini kullandı.

'KONYA'NIN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK'

SPor Toto Süper Lig'in flaş ekibi 'yı 3-2'lik sonuçla puansız gönderen 'da Başkan Hilmi Kulluk rakiplerine gözdağı verdi. Başkan Kulluk, "Tıpkı 2-3 sezon öncesinde olduğu gibi yine Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız" değerlendirmesinde bulundu

ERZURUMSPOR İDDİALI

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren 'ye konuk olacak Erzurumspor çok iddialı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kadıköy'den en az 1 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Sekmen ayrıca, ara transferde en az iki golcü alacaklarının müjdesini de verdi.
  1. 17.12.2018
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