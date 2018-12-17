Kayserispor Karaman ile çoştu!
Kayserispor, Paşa galibiyetini Akigo zaferiyle taçlandırdı. Umut’un yerine giren Gyan, topla ilk buluşmasında bu sezon ilk golünü attı.
GYAN'DAN KLAS GOL
İkinci yarıda Akhisarspor, Manu ve Serginho ile rakip kalede tehlikeler yarattı. Ancak 70'te Umut Bulut'un yerine oyuna giren suskun golcü Gyan, 75'te topla ilk buluşmasında Varela'nın ortasını kafayla klas bir şekilde tamamlayarak takımının zaferini ilan etti. Hikmet Karaman ile 2'de 2 yapan Kayserispor rahatlarken, Ege ekibi ise iki maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR
Kayserispor'un başında çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrılan Hikmet Karaman, sarı- kırmızılı camiaya birlik çağırısı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken çok iş var" diye konuştu.
KAYSERİ ÇOK İYİ SAVUNDU
Fenerbahçe zaferinin moraliyle Kayseri'ye gelen Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Arslan, "Bizim takım 1-0'ı kabul etmedi ama Kayseri iyi savundu. Tebrik ediyorum" dedi.
- 17.12.2018
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