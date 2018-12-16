Maç sonucu | Kayserispor 1-0 Akhisarspor | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kayserispor, kendi evinde Akhisarspor'u 1 - 0 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Akhisarspor ise 16 puanda kaldı.

MAÇIN ARDINDAN

khisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bizim takım 1-0'ı kabul etmedi ama Kayserispor iyi savundu. Tebrik ediyorum" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. Kayserispor taraftarla birlikte ilk 15 dakika üstümüze geldi. UEFA kupası da oynadık. Yorgunluk vardı. Daha sonra oyunun üstünlüğünü ele aldık. İkinci yarı oyun kontrollü giderken oyuncu değişiklikleri oldu. Varela asist yaptı. Gyan dünya yıldızlarından biri. Önemli bir oyuncu. Sonrasında takım pes etmedi. Bir takım mağlup olur ama mağlup etmemek önemli bir özelliktir. Bizim takım 1-0'ı kabul etmedi. Kayserispor iyi savundu" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken çok iş var" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçı ardından yaptığı açıklamasında, "Zor bir maçtı. Rakibimize saygı duyduk. UEFA kupasında 6 maçta çok şey geliştirdi. Cihat hoca ilk 11'ini buldu. Fenerbahçeyi yenmeleri tesadüf değil. Ligde her takım zor günler yaşayabilir. Kadrolar birbirine çok benzer. Aldığımız iki maç bize motivasyon, yönetime şehrimize birlik ve beraberlik sağlayacak bir adım. O kadar yapmamız gereken işler var ki. Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekir. Futbol takımlarının ekonomik anlamda yaşadığı bir çok kriz oyunculara vuruyor. Teknik adamlara vuruyor. Sağlıklı bir takım ortaya çıkmıyor. İki maç kazandık diye ne teknik adam olarak göklerdeyim kaybetseydik ne de dipteydik. Futbolun dışında kalarak içeriği inceleme, önemli teknik adamları izleyerek gelişimimi devam ettirmeye çalıştım. Bu gün buraya geldim. Sevgi ve ilgi alaka mükemmel. Yapmamız olan o kadar çok iş var. Şehrimizin birinci derecede birleşmeye ihtiyacımız var. Buraya üçüncü gelişim ve şehir ile insanlar gelişmiş cepheler çoğalmış. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz. Bizim bu takımı geliştirmemiz gerekiyor. İniş çıkış yaşamadan futbolda söz sahibi olma adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hata yapacağız olabilir ama önemli olan ders çıkarmak ve doğruyu bulabilmek. Biz de çok çalışacağız" dedi.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Kayserisporlu Bilal, ceza alanı dışından Akhisarspor kalesini yokladı. Yerden şut kaleci Fatih'de kaldı.

21. dakikada Mensah topu ceza alanında kafayla Chery'in önüne indirdi. Chrey zor olanı yaptı ve topu 2 metreden kale yerine auta atınca ev sahibi ekip bir golden oldu.

23. dakikada Serginho'nun kafa şutu çaprazdan Kayserispor kalesinde tehlike yaratattı ancak top auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Şamil Çinaz'ın uzun pasıyla hareketlenen Chery'in şutu kaleci Fatih'te kaldı.

52. dakikada Atila'nın ortasında Bilal'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Manu, Kucher'i geçerek Kayserispor ceza alanına girdi. Çaprazdan şutunu kaleci Lung son anda tokatladı.

69. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışında ceza alanında önce Umut Bulut sonra Şamil 3 metreden topa dokunamadılar.

73. dakikada Josue'nin kullandığı ceza atışında Sergio'nun kafa şutu kaleci Lung'da kaldı.

75. dakikada Varela'nın ortasında Asamoah Gyan topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

86. dakikada Varela'nın uzaktan şutu kaleci Fatih'te kaldı.

STAD: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xxx),İsmail Şencan (xxx), Candaş Erbil (xxx)

KAYSERİSPOR: Lung (xxx)-Lopes(xx),Kana Bıyık (xxx),Kucher (xx), Atila (xx),Şamil (xx),Mensah (xxx),Deniz Türüç (xx) (dk 84 Levent ),Bilal(xx)(dk 60 Varela xx)-Chery (xx),Umut Bulut(x)(dk 70 Asamoah Gyan xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx),Vrsajeviç (xxx) Costa Lopes (xx),Caner (xx),Güray (xx)-Josue (xx),Sissoko (xxx),Serginho (xx)(dk 87 Bilal ),Onur (xx) (dk 63 Regattin x)-Bokila (xx)(dk 63 Manu xx),Barbosa (xx)

GOL: Dk 75 Asamoah Gyan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk 87 Mensah (Kayserispor), dk 18 Vrsjeviç (Akhisarspor)