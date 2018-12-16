Gol düellosu Konyaspor'un!
Jahovic ve Diagne’nin karşılıklı golleriyle maç iki tarafa gitti geldi. Konyalı Fofana 82’de son sözü söyledi. Yeşil-beyazlılar evinde üst üste 3. maçını kazanırken, Paşa art arda 2. yenilgisini yaşadı.
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-2 mağlup etti. İlk yarısı sessiz biten mücadelenin ikinci devresinde gol yağmuru yaşandı. 47'de Jahovic ile öne geçen Konya, 69'da Diagne'yi durduramadı: 1-1.
Kasımpaşalı oyuncu, 1 dakika sonra bir gol daha atarak misafir ekibi öne geçirdi. 74'te Jahovic bir kez daha sahneye çıkarak bu kez ev sahibi takım lehine skoru eşitledi: 2-2. Karşılaşmanın son 15 dakikası nefes keserken, 82'de son sözü Fofana söyledi ve Konyaspor'a 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı takım, evinde oynadığı üst üste 3. maçını da kazanıp yükselişini sürdürdü. Kasımpaşa ise art arda 2. maçını da kaybetti. İstanbul temsilcisi böylece son 3 haftada toplam 8 puan yitirdi ve zirve yarışında ağır bir yara daha aldı.
DIAGNE DURMUYOR
Kasımpaşa'nın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, gollerine Konyaspor karşısında da devam edip bu sezonki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Kasımpaşa formasıyla ligde 16. maçına çıkan ve 2 de asisti bulunan 27 yaşındaki Senegalli forvet, toplamda 20 gole katkı sağladı. Lacivert-beyazlı futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Elimden geleni yaptım. Keşke yenilgiyi engelleyebilseydim. Umarım çıkışa geçeriz" diye konuştu.
MÜTHİŞ BİR GALİBİYET
Konya'nın hocası Ayut Kocaman, zorlu bir rakip karşısında güzel bir zafer elde ettiklerini kaydetti. Usta çalıştırıcı, "Taraftarımızla bir bütün olunca istediğimizi aldık. Kalan maçımızı da kazanıp araya moralli girmek istiyoruz" dedi.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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