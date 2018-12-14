Süper Lig’de Türk teknik adam damgası
14 Aralık 2018, Cuma
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’de Türk teknik adam damgası

Süper Lig’de Türk teknik adam damgası

’de ’ın göreve gelmesinin ardından ’de yer alan takımların başlarında yabancı teknik adam kalmadı.

Dün Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün 'nin başına 'ın gelmesiyle 'de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı.

Akhisar'da Susiç'in yerine , Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle Süper Lig'de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu.
İşte Süper Lig'in Türk :

Akhisarpor: Cihat Arslan
Antalyaspor: Bülent Korkmaz
Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Şenol Güneş
Bursaspor: Samet Aybaba
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca
Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş
Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut
Fenerbahçe: Ersun Yanal
Galatasaray: Fatih Terim
Göztepe: Kemal Özdeş
Kasımpaşa: Mustafa Denizli
Kayserispor: Hakan Ertürk
Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: İsmail Kartal
Trabzonspor: Ünal Karaman

  1. 14.12.2018 13:50
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:39
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