TFF Başkanı Demirören’e Uşak kilimi ve kuzu postu hediye edildi
13 Aralık 2018, Perşembe
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Başkanı Demirören’e Uşak kilimi ve kuzu postu hediye edildi

TFF Başkanı Demirören’e Uşak kilimi ve kuzu postu hediye edildi

() ve 2.-3. Lig Kulüpler Birliği üyeleri sorunları istişare etmek için bir araya geldiler. Toplantı sonunda TFF Başkanı ’tan gelen yöresel hediyelere hayran kaldı.

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili , dernek başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile Başkanı ve yönetim kurulu ile Riva'da bir araya geldiler. Geniş kapsamlı yapılan toplantıda kulüplerin sorunları ve önerileri masaya yatırıldı. Kulüp yöneticilerini tek tek dinleyen TFF yönetim kurulu, liglerin daha verimli ve kaliteli hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı sinyallerini verdi.

Toplantı sonrası UTAŞ Uşakspor Kulüb Başkan vekili Fatih Kandemir tarafından Demirören'e derinin başkenti Uşak'tan kuzu derisi postu ve dünyaca ünlü Uşak Kilimi hediye ederek başkan ve yönetim kurulunu uygun bir zamanda Uşak'a davet etti. 'tan gelen yöresel ürünlere hayran kaldığını dile getirerek, Uşak'a uygun bir zaman diliminde ziyarette bulunmak istediğini belirtti.
Toplantı hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

  1. 13.12.2018 13:52
  2. Güncelleme: 13.12.2018 14:34
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