Dev maçların hakemleri belli oldu!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Dev maçların hakemleri belli oldu!

Dev maçların hakemleri belli oldu!

'de 16. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında ise Ümit Öztürk görev yapacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

  1. 13.12.2018 12:07
  2. Güncelleme: 13.12.2018 12:40
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