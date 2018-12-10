Süper Lig'de günün özeti! (09.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Sivas'a 2-0 yenilerek son 4 maçından puansız ayrılan Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş istifa etti, yerine Kemal Özdeş geliyor. Dün takımla vedalaşan Bektaş yönetiminde Göz-Göz, 15 maçta 6 galibiyet, 9 yenilgi aldı. Başkan Vekili Talat Papatya, Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş'le bugün imza atacaklarını söyledi.
SİVAS KASIRGASI!
Göztepe'yi deviren Sivas, dolu dizgin gidiyor. Tamer Tuna'nın yerine gelen yardımcısı Hakan Keleş'le devam kararı alan Yiğido, genç hocayla yenilmedi. Kırmızı-beyazlılar Keleş'le Beşiktaş'ı ve lider Başakşehir'i İstanbul'da devirirken, 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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