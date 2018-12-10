Süper Lig'de günün özeti! (09.12.18)
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'de günün özeti! (09.12.18)

<a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de günün özeti! (09.12.18)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

Sivas'a 2-0 yenilerek son 4 maçından puansız ayrılan 'de Teknik Direktör Bayram Bektaş istifa etti, yerine geliyor. Dün takımla vedalaşan Bektaş yönetiminde Göz-Göz, 15 maçta 6 galibiyet, 9 yenilgi aldı. Başkan Vekili Talat Papatya, 'dan ayrılan 'le bugün imza atacaklarını söyledi.


SİVAS KASIRGASI!

'yi deviren Sivas, dolu dizgin gidiyor. 'nın yerine gelen yardımcısı Hakan Keleş'le devam kararı alan Yiğido, genç hocayla yenilmedi. Kırmızı-beyazlılar Keleş'le 'ı ve lider 'i İstanbul'da devirirken, 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 10.12.2018
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