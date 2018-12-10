Sivas'a 2-0 yenilerek son 4 maçından puansız ayrılan Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş istifa etti, yerine Kemal Özdeş geliyor. Dün takımla vedalaşan Bektaş yönetiminde Göz-Göz, 15 maçta 6 galibiyet, 9 yenilgi aldı. Başkan Vekili Talat Papatya, Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş'le bugün imza atacaklarını söyledi.



SİVAS KASIRGASI!



Göztepe'yi deviren Sivas, dolu dizgin gidiyor. Tamer Tuna'nın yerine gelen yardımcısı Hakan Keleş'le devam kararı alan Yiğido, genç hocayla yenilmedi. Kırmızı-beyazlılar Keleş'le Beşiktaş'ı ve lider Başakşehir'i İstanbul'da devirirken, 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.